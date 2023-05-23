【離婚真相？】Bill Gates被爆出軌俄國天才少女　蓋茨遭淫魔富豪生前敲詐爆料

▲ Bill Gates被美國媒體揭發曾出軌俄羅斯天才少女，更遭已故淫魔富豪敲詐爆料。

67歲微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在2021年5月與妻梅琳達（Melinda Gates）離婚後，傳出與科技軟件公司甲骨文已故行政總裁的遺孀寶拉（Paula Hurd）發展「黃昏戀」。不過，近日有美媒爆料，指蓋茨的離婚導火線是搭上俄羅斯天才橋牌美少女，更遭已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）敲詐，否則爆大鑊。

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據《華爾街日報》報道，一名知情人士透露，蓋茲於2010年認識當時20多歲的天才橋牌美少女安東諾娃（Mila Antonova）譜出婚外情，而與蓋茲交情匪淺的愛潑斯坦在2013年結識安東諾娃後得悉事件，並曾付錢讓安東諾娃到撰寫軟件程式的學校學習。

到2017年，愛潑斯坦的事業走下坡，曾游說蓋茲投資自己與摩根大通一個數十億美元的風險創投基金，游說失敗後，愛潑斯坦於2017年發電郵給蓋茨，要求他報銷以上安東諾娃的學費。據看過電郵的知情人士認為，其背後意涵就是在威脅，若蓋茨不繼續與他保持親近的商業關係，他就會將兩人的婚外情公開。

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而女主角安東諾娃目前在美國經營橋牌教育基金會，她受訪時承認與蓋茨打過牌，但對於愛潑斯坦的行為感到非常憎惡與不恥。

安東諾娃早年試圖建立線上橋牌教學事業期間，曾為了取得資金，透過蓋茨顧問尼高力奇（Boris Nikolic）介紹下認識愛潑斯坦，兩人於2013年11月在紐約見面，安東諾娃向他提出50萬美元的融資計劃，但她後來受訪表示，愛潑斯坦最終並沒有參與投資。

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蓋茲否認事件

蓋茲發言人則回應指，蓋茲與愛潑斯坦會面都是慈善目的，愛潑斯坦利用過往關係的威脅從未成功。而蓋茲沒有為安東諾娃的繳交學費，與愛潑斯坦也沒有任何財務往來。

愛潑斯坦是美國金融家，生前被控性侵未成年女孩與招攬未成年人從事性交易，2019年他在紐約一座聯邦監獄中自殺身亡。而蓋茨曾坦言後悔與愛潑斯坦往來，更形容這是個「巨大的錯誤」。

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責任編輯︰王明芳