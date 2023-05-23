【Netflix台劇】劉俊謙加盟《誰是被害者》第2季　蘇慧倫相隔11年再拍劇集

▲ 劉俊謙加盟《誰是被害者》第2季卡司演救助失家青少年的基金會創辦人「林明誠」。

Netflix懸疑推理台灣劇《誰是被害者》第2季，除集合原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全回歸外，劇組今日（5月23日）更首度公開重量級卡司驚喜加盟，除相隔11年再跨界當演員的蘇慧倫外，還有日本紅星藤岡靛，以及我們香港演員劉俊謙。

蘇慧倫在劇中飾演劇中辦案手法冷靜的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還蠻不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」

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▲ 蘇慧倫睽違11年回歸演戲，加入《誰是被害者》第2季演法醫「薛欣寧」。

蘇慧倫被劇組打動

她分享最後定決心回歸影壇加入《誰是被害者》劇組的原因，是在做足了許多關於第1季的背景功課後，才和劇組團隊碰面，然後決定要參與演出。

除被第1季的精湛內容打動以外，也深深地被《誰是被害者》團隊所吸引，蘇慧倫並說：「印象深刻在和導演與製作群碰面時，就可以感受到很真實的彼此交流，以及他們說的：『這是一個teamwork，是大家共同的創作！』都讓我安心許多，在碰完面後就答應演出。」

而對於時隔十多年再回到劇組，她也表示：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」相當期待兩人此次合作產生的新火花。

▲ 張孝全回歸《誰是被害者》第2季演鑑識官「方毅任」。

藤岡靛再拍台劇

曾在香港、台灣發展的藤岡靛，睽違多年再次回到台灣劇組加入《誰是被害者》第2季，他過去就曾參演過多部台灣經典偶像劇，計有《極道學園》、《轉角遇到愛》、《不良笑花》等，今次藤岡靛回歸華語作品拍攝，飾演檢察官「張耿浩」，與張孝有許多對手戲。

至於談及多年後重回台灣拍攝的心情。，藤岡靛表示：「想當年把工作據點從台灣轉去日本，轉眼已經要10年了。這次有機會回到台灣，用全中文去演繹一個具有挑戰性的角色，對我而言好像又進入了一個新的篇章。打開中文劇本的那一瞬間，就很自然回到了我演藝生涯的初心。」

▲ 藤岡靛在《誰是被害者》第2季飾演檢察官「張耿浩」

他也分享首次和Netflix合作的心情，稱：「《誰是被害者》第2季，其實是我參演的第一部Netflix作品。希望帶給大家一個既感覺熟悉，又面貌一新的藤岡靛。」

至於劉俊謙則以全新角色加入《誰是被害者》第2季，演一名救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」。

對於能夠參演新一季演出，興奮表示：「自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」

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