【車Cam直擊】暖心司機斑馬線禮讓停低 女學生直豎拇指讚好

▲ 過馬路禮讓人人讚！

過馬路應該互相禮讓，有一名司機就做出最好的示範！有司機上載車cam影片，一名女學生正在過馬路，停在斑馬線前等候，而暖心司機就停低女讓女學生過馬路，更向司機直豎拇指讚好，突如其來的舉動震撼了司機！

最新影片推介:

有司機於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段17秒影片，畫面顯示拍攝時間為5月21日早上，地點在九龍紅磡邨紅昇樓對開斑馬線位置。司機更寫到「阿妹畀個Like，司機開心仔，好有禮貌」。

影片所見，一名女學生正走到斑馬線安全島位置準備過馬路，司機隨即停車等待，讓女學生過馬路，期間女學生更望向司機位置豎起大拇指「讚好」。

上載影片的暖心司機感覺相當窩心，而網友都留言形容司機的行為「甜到入心」、「正能量」、「大家互相禮讓、先可以安全第一」。亦有網民認為司機駕駛態度也值得嘉許，「司機有耐性，等冇晒人先至過（斑馬線），值得讚許」。

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責任編輯︰王明芳