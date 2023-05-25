【學術研究】人類初吻時間曝光　1種病毒從此遭意外傳播

▲ 古遺跡揭人類初吻時間，1病毒遭意外傳播。

人類親密行為往往是傳播病毒的途徑之一。有最新研究顯示，1種病毒早於人類「第一次接吻」時，就被意外傳播擴散。

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學術期刊《Science》刊登一項最新研究，丹麥哥本哈根大學歷史學家Troels Pank Arboll及英國牛津大學生物學家Lund Rasmussen，在出土的一塊距今已4500多年歷史的古希臘時期美索不達米亞（Mesopotamia）泥板上，發現人類最早的「親吻」記錄。泥板上展示了一對情侶正在接吻，學者相信這是人類的初吻。而根據泥板上的楔形文字記載，研究推斷當時男女親吻是性行為結束後，習慣以嘴唇接吻作結。該泥板現保存於大英博物館內。

意外成為傳播病毒途徑

研究除了發現古人將親吻視為親密舉動外，也調查出從古至今許多傳染病都是透過口腔傳播。其中就導致一種類似「單純皰疹病毒」（HSV）的疾病，無意間在人類親密行為時造成傳播途徑，令疾病快速擴散。

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪稱，疱疹病毒主要分為一型（HSV-1）和二型（HSV-2），HSV-2與性接觸有關，而HSV-1則是一種依附在嘴唇的病毒，患者會出現唇瘡，傳染的途徑包括接吻、接觸他人飛沫等，當唇瘡變得痛楚，又或是有水泡時是最高傳染性。

陳厚毅提醒，成人在唇瘡爆發時，應保持個人衛生，建議最好避免親吻行為。另外，由於病毒有機會由口水傳染小朋友，家長不要與孩子共用器具和食物，更不應把食物咬碎再餵孩子。除了單純疱疹病毒外，有些長輩若患有牙周病等口腔疾病，亦有機會感染孩子：

很多口腔疾病是由細菌引起，亦可通過飛沫傳播，孩子若受感染，會出現紅腫熱痛，更要服用抗生素才可痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣