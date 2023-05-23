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【佛誕2023】佛誕浴佛洗滌內心塵垢　參觀全港最大木雕佛像藝術館【內附連結】

休閒消費 13:02 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

中國佛教藝術珍寶館收藏了大量珍貴的中國古代木雕佛像及青銅器，難得一見。

農曆四月初八是佛誕，是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，又稱「浴佛節」，所謂「浴佛」，係藉著以香湯灌沐太子佛像，感恩佛陀降生，讓我們學習佛陀的慈悲與智慧，洗滌內心的塵垢，從而清淨自在。

要認識佛教，可藉著欣賞古代佛像及佛教工藝品，從而了解箇中的發展過程及佛理。由香港法住機構成立的中國佛教藝術珍寶館，是全港最大木雕佛像藝術館，座落於觀塘區，館內設置了五個展區，分別是：須彌殿、慈悲殿、梵天殿、淨思殿及青銅器館，展出年代久遠的中國佛教藝術珍品。

據悉，該館於2010年成立，創辦人為霍韜晦教授，創館館長為何廣成，以「護持文化，愛護文物」的初心，讓年代久遠之中國佛教藝術珍品繼續散發光芒。2019年，繼任會長盧瑞珊博士自行出資大量添置藏品，讓珍寶館收藏的中國古代木雕佛像，無論在數量和工藝方面，均為世所罕見。同時，又得到喜耀教育文化基金支持，加倍擴充珍寶館的規模，讓公眾人士有一更理想的空間欣賞藏品。

北宋時期完整十八尊一套的香樟木雕彩繪羅漢坐像（中國佛教藝術珍寶館網頁）

能夠親到現場參觀，親睹造像的精緻，內心當然充滿喜樂，但若暫未能到場參觀，也可透過互聯網登入珍寶館VR360在網上參觀，一飽眼福，此外，該館網頁還有專人導賞，介紹不同木雕造像的由來及歷史緣起，令你更加深了解佛教文化。

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中國佛教藝術珍寶館

地址：香港九龍觀塘興業街20號12字樓（觀塘地鐵站B1出口）
預約電話：6998 3300

編輯：葉翠華

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