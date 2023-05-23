【外遊注意】肺炎球菌可致敗血症腦膜炎　醫生建議外遊前注射疫苗防感染

▲ 肺炎球菌可致嚴重併發症，醫生建議注射疫苗防感染。

隨著全球開始走向復常，港人亦紛紛計劃外遊。但在忙於撲機票之餘，亦要小心在當地患上傳染病的風險。肺炎是最常見的呼吸道傳染病，去年全球約有600萬人死於肺炎。當然，導致肺炎的病原體千百種，大致分為病毒感染或細菌性感染。新冠肺炎當然是由病毒所引致；另外肺炎球菌是最常引致肺炎的細菌。要知道，部分發展中地區醫療發展未如理想，肺炎球菌疫苗接種率甚低，若在出發前不做好防護措施，人在外地便有機會受到感染。

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肺炎球菌常潛伏在人類鼻腔及咽喉，可透過飛沫傳播。當中肺炎球菌有多達近百種血清型，其中約30種可以構成人體感染。除可引致較輕微的症狀，例如中耳炎、發燒咳嗽外，亦可能引發更為嚴重的併發症，如肺炎、敗血症、腦膜炎等。當中，50歲或以上人士及2歲以下幼童，同屬高風險群組，引起併發症及死亡風險機率，亦隨之增加。

為旅遊玩得安心，接種肺炎球菌疫苗尤其重要。要特別留意的是，由於注射疫苗後，需約一至兩周後才會產生足夠抗體，故宜趁早接種。即使沒有打算計劃出門旅遊，隨着口罩令解除，社交往來頻繁，各種呼吸道疾病的病毒和細菌伺機以待。最近本港不同的呼吸道感染個案均呈上升趨勢，更有些被發現感染幾種不同的病毒或細菌。因此我們應為自己健康及早投入保障，若有預防針可預防的，應要及早接種。

現時市面上主要有三種肺炎球菌疫苗，分別是13價結合疫苗（13價疫苗）、23價多醣疫苗（23價疫苗），以及最新推出的15價結合疫苗（15價疫苗）。頭兩款肺炎球菌疫苗已推出市場多年。至於另一款新型15價結合疫苗（15價疫苗）則對本港最常見的血清3型肺炎球菌較原本的疫苗高約6成保護力。根據衛生署數據顯示，在兒童肺炎鏈球菌感染個案中高達70%個案均屬於血清三型；成人個案中則佔53%。而且血清三型被譽為「最惡的」肺炎球菌型號，抗藥性情況較為普遍，大大增加治療難度。

至於副作用方面，三款疫苗的安全性均受國際肯定。少數人在接種後，可能會在注射部位出現疼痛、紅腫反應，但一般於2天內會恢復，故無需過份憂慮。但當持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等嚴重症狀，便需立即求醫。

▲ 呼吸系統科專科醫生黃永政

文章獲授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《外遊出沒注意：你做好預防保護未？》

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責任編輯：羅嘉欣