【兩性關係】男子結婚16年驚悉3女兒全非親生 出軌妻辯稱：血緣不重要

▲ 江西1名46歲男子，與妻子結婚16年，婚後誕下3個女兒，陳男長期在外打工賺錢養家，兩人聚少離多，妻子卻在這16年裡不停「偷食」，3名女兒更與他沒有血緣關係。

男人最棹忌戴綠帽，仲要白養別人的孩子，真係嬲爆！江西省一名46歲陳姓男子，與俞姓妻子結婚16年，誕下3名女兒，陳男長期在外打工賺錢養家，兩人聚少離多，妻子卻在這16年裡不停「偷食」，最離譜的他們所生的3個女兒都不是陳男所生的，陳男向法院起訴離婚，俞女卻不知廉恥反駁：「我不認為我出軌，小孩叫他爸爸叫了十幾年，你說他跟畜牲有什麼區別，血緣關係那麼重要嗎？」

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綜合內媒報道，生於1977年的陳男，是江西上饒市德興市花橋鎮人，於2007年，他透過朋友介紹認識1名俞姓女子，隨後結婚成為夫妻。他們結婚16年並誕下3名女兒，但陳男發現俞女對他不理不睬，態度冷淡，甚至經常通宵不回家，懷疑對方有外遇。

為了查明真相，陳男偷偷在俞女手機上安裝了定位軟件，某天他果然發現俞女前往一間賓館，於是他根據定位趕到現場上演「捉姦在床」。豈料，俞女竟在2人談判的過程中，突然爆出「小女兒不是你親生」。因此，陳男決定將所有女兒都做一次親子鑒定，這才得知原來3個女兒都與自己沒有血緣關係，令他極度崩潰，「我結婚16年啊！沒有一個是我的孩子！」。

被丈夫「捉姦在床」的俞女，不承認自己出軌，更指罵陳男是畜牲，

我沒有覺得我出軌，我不認為我出軌，小孩叫他爸爸叫了十幾年，他都能做出這種事情來，你說他跟畜牲有什麼(區別)，血緣關係那麼重要嗎？別人沒有生的不是照樣抱養嗎？為什麼他生不了，我跟他十幾年，為什麼他生不了，為什麼不從自身考慮一下呢？

最後陳男決定告上法院，而北京中馳律師事務所律師對此也解釋，俞女的行為已經嚴重傷害夫妻雙方的感情，故陳男可向法院提出離婚，並向對方要求支付撫養費、精神撫慰金。至於具體的金額為何？還得看實際情況與法院看法。

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責任編輯︰王明芳