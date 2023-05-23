【虐貓判囚】不滿抓傷兒子擲死家貓　無業男判監2個月2周官斥殘暴

▲ 不滿抓傷兒子擲死家貓，無業男判監2個月2周官斥殘暴。（資料圖片）

44歲持雙程證的無業男，涉因家中幼貓抓傷其17歲兒子的鼻而想棄養，無業男其後亦被貓抓傷，盛怒下在家中將貓擲在地上致死。無業男男子今（23日）於西九龍裁判法院承認1項殘酷對待動物罪，被判監2個月2周。裁判官斥被告手法殘暴，令貓隻多處骨折，明顯為發洩。

被告張明成（44 歲，無業），被控於2023年1月28日，在深水埗福榮街某唐樓單位殘酷地對待，或因胡亂或不合理地作出作為，而導致1隻貓受到不必要的痛苦。

案情指，被告與母親、胞姊、2名兒子及13個月大的家貓同住涉案單位，案發時被告與17歲兒子爭拗應否繼續養貓，兒子返回房間後聽見有物品擲落地聲音，驚見家貓躺在地上，旁邊有大灘鮮血。

被告及後報警，警誡下承認一時激動扔死家貓，被告稱家貓長大後會有危險，擬放走家貓，惟遭兒子反對。被告稱他被家貓抓傷後將牠擲落地，看見家貓仍有移動而決定報警。

驗屍報告顯示，家貓多處骨折和出血，部分腦部外露。

辯方求情指，被告不討厭動物，飼養了一龜一狗，本案源於被告兒子前一晚被貓抓傷，被告傷害貓隻後主動報案，希望救回牠，望法庭輕判。

裁判官香淑嫻判刑時斥，被告手法殘暴，令貓隻多處骨折，遺下一大灘血，明顯為發洩。裁判官指貓隻會抓人很正常，不見得被告有嚴重傷勢，被告被抓時鬆開手便可，毋須大力擲牠落地。

裁判官又指，貓隻由高處跳落地也會安然無恙，遭被告由幾呎擲落地後死亡，可見其力度之大。裁判官指，文明社會絕不容許任何人殘酷對待動物，監禁是唯一選項，以4個半月為量刑起點，考慮到被告認罪及主動報案，減刑至2個月2星期。

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記者：陳曉欣