【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】

▲ 火辣水著賀壽！

有「TVB咪神」之稱、無綫娛樂新聞台主播陳婉衡（Alycia），向來是好身材一族，亦從不介意大騷驕人身段，經常在社交平台晒性感靚相派福利。

前日（5月21日）是Alycia 33歲生日，前華姐余思霆幫手派福利，上載與壽星女的水著照賀對方牛一，上圍震撼網民眼球！

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派福利賀壽

前華姐余思霆上載一張與Alycia在水中的合照，兩人分別穿上粉紅色及藍色比堅尼，青春可人襯到絕。

擁有36E澎湃上圍的Alycia，豐滿上圍表露無遺，網民紛紛表示眼睛不能轉移視線！而同樣擁有33C驕人上圍的余思霆十分識趣，站在Alycia身後遮蔽半邊胸，不搶壽星女焦點。

17年華姐冠軍

余思霆早前在TVB旅遊節目《請1日假去旅行》台北篇，換上兩套不同款式的泳衣展示美好身段。先穿白色三點式浸溫泉，之後再以黑色比堅尼top配運動短褲上陣玩滑水，盡騷33C豐滿上圍及修長美腿。

現年28歲余思霆（Stitch）在台灣出生，於13歲隨家人移民美國，2017年代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》奪冠，由此成為TVB合約藝員。

她曾與天堂鳥成員歐喬鋒交往，不過在2018年6月分手。之後她與朱敏瀚因合作劇集《好日子》日久生情，但情侶關係在2019年5月才被曝光，可是在2022年7月27日，二人在各自的個人社交平台宣布和平分手。

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曾重逾130磅

而36E「TVB咪神」陳婉衡（Alycia），畢業於昆特侖理工大學，早於6歲隨家人移民到加拿大生活。原來自小身形肥胖，求學時期體重曾高達130多磅，大學畢業後因朋友邀請做瑜伽及學跳鋼管舞等，其後對運動產生興趣。

2019年更考獲健身教練牌，兼職做健身教練，同時開個人網上頻道當KOL。

她曾參選《2011年溫哥華華裔小姐競選》，翌年回港參加《2012年度香港小姐競選》而入行當無綫娛樂新聞台主播。

後來參與綜藝節目及劇集，當中因在《3日2夜》及《Go! Yama Girl》大騷驕人身材而為人認識。

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