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【吸毒殺人】吸毒男子6刀狠斬祖母頭　事後棄屍水泥井

健康 16:17 2023/05/23

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吸毒男子狠斬6刀殺祖母，事後棄屍水泥井

泰國發生一宗駭人聽聞的案件。警方昨日（22日）接獲民眾報案，指在一棟民宅的後院發現一具女屍，經調查後發現兇手竟是女死者一手帶大的26歲孫子。初步調查結果顯示，女死者的孫子在案發前曾因為吸毒而產生幻覺，而他在落網後亦親口承認自己殺死了祖母。

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綜合泰國媒體報道，警方於當地時間22日早上8點半接獲報案電話，有村民稱在一棟民宅後院的水泥井內發現72歲女屋主的屍體，當時死者身穿藍色布裙，身上蓋著2層毛毯。而警方到達現場後，在廚房內找到一把帶血的刀，初步調查報告亦顯示死者的頭部、左耳、脖子、肩膀及背部一共有6處鈍器損傷，懷疑死者是先遭人用刀斬傷，之後再丟入水泥井棄屍。

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警方隨後根據蒐集到的證據，將兇手鎖定為死者的26歲孫子，目前已帶回警局接受進一步調查。據報道，這名男子與母親及祖母同住。此外，男子在被捕後亦承認自己在案發前因吸毒而產生幻覺，並用刀殺害了祖母。

至於犯案動機，男子的叔叔供稱案發前曾聽到死者大罵孫子，相信是導致男子激動犯案的原因。男子的母親則認為一切可能是跟金錢有關。男子目前將被控過失殺人及非法吸毒。

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責任編輯：羅嘉欣

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