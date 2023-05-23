【世界龜鱉日】本港3種野生淡水龜瀕臨絕跡　金錢龜被捕捉最多

▲ 嶺大科學教研組助理教授宋亦希指出，研究中未曾發現過幼體金錢龜，故推斷金錢龜已在本港功能性滅絕。（楊佩瑩攝）

今日（23日）是世界龜鱉日，本港是全球受威脅淡水龜物種的最後重要據點。嶺大科學教研組公布一項調查結果發現，本港3種野生淡水龜瀕臨絕跡，包括金錢龜、大頭龜和眼斑水龜；其中金錢龜屬極危品種，是被捕捉最嚴重的物種，團隊更推斷金錢龜已功能性滅絕。

嶺大科學教研組過去15年在香港約100個地點，包括郊野公園、河流溪澗等淡水龜出沒的地點，進行分布調查和族群檢測。嶺大科學教研組助理教授宋亦希指出，研究中未曾發現過幼體金錢龜，故推斷金錢龜已在本港功能性滅絕。又表示，在近9成的研究地點，大頭龜和眼斑水龜的野生種群已消失或不具繁殖能力。

▲ 眼斑水龜。（楊佩瑩攝）

團隊利用紅外線相機在所有地點，過去5年於所有健康龜族群的地方均發現捕獵者或捕龜籠。淡水龜普遍繁殖率低，野生淡水龜需最少8年時間，才達性成熟期。宋教授表示，通關後捕獵的情況更嚴重。3周內偵測到同一組人捕捉淡水龜達6次，以往8至10個月則發現約10次捕獵行動，捕獵者多數來自內地和香港本地。研究團隊估計，本港野外的成年大頭龜只剩數百隻；成年眼斑水龜和金錢龜則不足一百隻；如捕獵情況持續，香港淡水龜種群可能在3至5年內滅絕。

宋教授建議，漁護署和香港警務處可建立行動協議，讓警察恆常參與有關執法。他解釋，行動捕獵者都帶有武器和工具，如電魚工具、矛、魚鉤等，漁護署執法能力有限，難以逮捕疑犯。另外，捕獵者通過捕捉和繁殖野生淡水龜，再走私內地或在社交媒體上販賣。他估計捕獵者月入可達15萬元，故提出應提高法例罰則，提高阻嚇力。

宋教授形容，夜間的郊野公園是「偷獵天堂」，捕獵者往往會在執法能力最薄弱的時段捕獵。他建議漁護署應定期夜間巡邏各個郊野公園和淡水龜出沒的地點，相信可起一定阻嚇作用，保護本港淡水龜的殘存族群。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩