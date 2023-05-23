【神救援】1歲兒自行脫浮水衣跌入泳池　CCTV揭消防員爸爸秒速飛撲勇救

▲ 1歲兒跌入泳池，消防員爸爸秒速飛撲，成功救兒。

意外就是意料之外，家長要時刻好好看管小朋友。美國有名1歲男童跟爸媽在游泳池玩水，險生意外，幸獲消防員爸爸秒速撲救，一手拉起跌入泳池的兒子。事後，美國當地消防員協會公開了事發過程的40秒CCTV影片，提醒家長小心兒童溺水。

綜合外媒報道，美國南加州地區於上周二（16日）發生兒童遇溺意外，消防員Zachary Petite在16日當天，他跟妻子及1歲兒子Cole在家中泳池嬉水。從一段CCTV監視器影片可見，妻子正在泳池游水，而1歲Cole在池邊，他自行脫掉身上穿著的綠水浮水衣，之後一步一步搖晃地沿池邊走，再跌坐在池邊落入水中。

最新影片︰

1歲兒脫浮水衣跌入泳池

在片中見到男童頭頂被水掩沒，在千鈞一髮之際，爸媽發現Cole跌入水中，爸爸Petite立刻從鏡頭外飛撲到池邊，一手抽起水中的兒子，不到幾秒之間迅速把孩子救起，讓他仰躺在地上，確認是否溺水，而其間媽媽亦有游向兒子的方向。

消防員爸爸事後受訪表示，當時見到兒子正往下沉入池底，很快判斷要將他撈出來，慶幸從游泳池中成功救出他，相當驚險。

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提防兒童溺水要時刻看管

美國赫米特市消防員協會（Hemet City Fire Fighters Association）在上周五（19日）官方社交平台發帖分享當時的CCTV片段，提及這是發人深省的提醒，兒童溺水可能在幾秒鐘內發生在任何人身上。儘管父母已採取適當及安全的預防措施，如在游泳池周邊裝設圍欄和為孩子穿上浮水衣，但兒童仍有機會溺水。其實，當時Petite只是轉身幾秒鐘，不幸中大幸是他很快意識到發生甚麼事並救下兒子。協會強調，小孩子溺水時是不會發生聲音，家長要好好看管。

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責任編輯︰王明芳