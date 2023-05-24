【尖子有方】做YouTuber賺人生第一桶金　DSE考生盼大學畢業闖IT界創業

▲ DSE考生Johnny期望大學畢業後闖IT界創業。

防疫政策放寬後首個中學文憑試（DSE）已步向尾聲，惟今屆考生的三年高中生涯，大部分時間都在疫情中度過，考生由備試到考試均面對不少壓力。應屆中學文憑試考生何進鴻（Johnny）坦言，疫下需不停轉換上網課和實體課的模式，感到焦慮，更因此與家人發生衝突。已順利完成文憑試的Johnny期望創業，在資訊科技界作出貢獻。

疫下備試感焦慮

Johnny的選修科目包括資訊及通訊科技、地理和數學延伸部份單元二，他直言升讀中六以後，對讀書漸漸產生了焦慮，「焦慮是來自多了很多測驗，每天都要補課到六點，回到家梳洗好已是晚上十點、十一點，好像沒有時間溫習。」加上疫情下不斷轉變上課模式，亦影響Johnny的學習效率，「上午是面對面，下午網課，會很不習慣，亦容易分心。」

疫情下備試，不僅影響學習情緒和效率，亦影響Johnny與家人的關係，「試過上網課的時候家人入了鏡，我會很著急叫他們離開，因而多了衝突。」種種負面情緒曾一度令Johnny的自信心掉進谷底，溫習時更有「掉晒啲書」的念頭，「當時的成績不太理想，感到很挫敗，會質疑讀書的意義。」

雖然對考公開試感到無比焦慮，然而Johnny仍努力迎難而上，「應該轉換心情，每當感到壓力時，我會想像努力過後可以與朋友去畢業旅行，以及升上心儀大學後可以認識更多新朋友，參加不同的活動和比賽，作為溫習的推動力。」

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補習老師教預留「小確幸」時間減壓

考試期間遇到困難，除了靠自己面對，同伴的支持亦很重要。Johnny透露，疫情期間除了會請教師兄師姐讀書心得，亦會與亦師亦友的補習老師Spencer傾訴。Spencer是Johnny的英文補習老師，偶爾會送寫上「咬緊牙關」的心意卡為Johnny打氣。作為首屆文憑試考生，Spencer坦言當時也面對沉重壓力，「壓力是不清楚考試模式，而且一試定生死，擔心入不到大學，因為自己並不是出身富裕家庭，期望靠知識向上流。」

他分享當時的減壓方法是一星期做3小時運動，到海邊跑步令自己放鬆，並預留「小確幸」時間給自己，「完成每天的溫書任務，會看一集卡通或獎勵自己食零食，透過清晰的獎勵制度提供推動力。」

隨著文憑試步向尾聲，Spencer認為學生考完試後應好好利用暑假學習新技能或擴闊社交圈子，「不用急搵工 ，人生尚有最少30年時間工作。」

Johnny現已順利完成文憑試，熱愛資訊科技的他期望能入讀科技大學的工商管理學士（資訊系統學）。雖然Johnny年紀輕輕，但已有創業打算，更加獲得香港教育城和科學園推薦入讀科技大學，展現到與同年人與眾不同的才能，而且他早於6年前已創立屬於自己的YouTube頻道並獲得人生第一桶金，「本身對拍片、剪片、製作特效有興趣，可以當訓練技巧。」他表示，會善用暑假學習新的編程語言和開發人工智能，為將來的創業路打穩根基。

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