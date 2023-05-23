【社福安老】社福界心連心大行動下周一舉行成立典禮　管浩鳴預告有驚喜

▲ 「香港社福界心連心大行動」今日在立法會舉行傳媒茶聚。（戴朗希攝）

由立法會選委界議員管浩鳴任主席的「香港社福界心連心大行動」成立典禮5月29日舉行，管浩鳴預告當日「有驚喜」。



管浩鳴今與傳媒茶敘時介紹大行動架構：行政長官擔任榮譽贊助人，政務司司長和勞工及福利局局長擔任首席榮譽顧問和總顧問；由9人組成董事會，包括3位副主席。他表示行動理念是以團結和包容的心態為業界和社工提供幫助。



管浩鳴續指，「心連心」不會直接參與社會服務，避免和其他機構競爭，但希望將來可以做一些政策倡議去解決老人問題。管浩鳴又認為，內地在制度一站式、效率、老人資訊方面做得較香港好，因為內地有街道辦可以清楚了解有多少獨居老人以及他們的身體狀況，他希望「心連心」與關愛隊在隱蔽老人問題上互補不足及互通消息。



典禮籌委會主席、勞福局前常任秘書長譚贛蘭則透露，今次典禮規格在社福界來說很高，廣東省官員及內地衛健委亦會派員出席，又稱今次活動得到社福界大力支持，預計線上線下參加典禮的人數將會過萬人。她希望，心連心大行動可以展示社福界的成果和新形象。

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記者：戴朗希