AI塑造Spider-Man造型　《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》邀觀眾加入聯盟

Sony Pictures奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)最新一章《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)將於6月1日上映。

同時,Sony Pictures首次推出揉合人工智能技術的特別活動,讓觀眾粉絲們可製作屬於自己的蜘蛛俠造型,一同加入蜘蛛俠聯盟,飛躍蜘蛛宇宙!



首個人工智能創建活動

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》上映在即,宣傳活動接踵而來!率先和觀眾見面的是首次推出、配合電影上映的AI人工智能互動網站,讓觀眾化身蜘蛛俠,加入蜘蛛俠聯盟!

參加者只需要登入指定網站【按此】,利用手機或電腦鏡頭自拍,再回答幾條簡單問題,系統便會生成有自己樣貌的獨特蜘蛛俠造型,還可以選擇戴面罩或不戴面罩版本,然後下載圖片留念或者直接分享給朋友。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

國際名人化身蜘蛛俠

本次活動主題為「Create Your Own SpiderSona」,除了讓粉絲們參與的AI人工智能互動網站外,Sony Pictures亦邀請美國漫畫、插畫家Kristafer Anka以不同的國際名人為藍本,創作出不同造型又有明顯特徵的「蜘蛛俠」。

當中,包括NBA球星勒邦占士、樂壇天后Beyoncé、流行音樂天后Rihanna、金像影帝占美霍士、熱刺球星孫興慜、亞裔網球天后大坂直美等,更多巨星蜘蛛俠造型將會陸續登場,為電影上映預熱。

最新影片推介:林夏薇專訪