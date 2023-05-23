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AI塑造Spider-Man造型　《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》邀觀眾加入聯盟

娛樂 14:07 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Sony Pictures奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）將於6月1日上映。

同時，Sony Pictures首次推出揉合人工智能技術的特別活動，讓觀眾粉絲們可製作屬於自己的蜘蛛俠造型，一同加入蜘蛛俠聯盟，飛躍蜘蛛宇宙！
 
首個人工智能創建活動 

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》上映在即，宣傳活動接踵而來！率先和觀眾見面的是首次推出、配合電影上映的AI人工智能互動網站，讓觀眾化身蜘蛛俠，加入蜘蛛俠聯盟！

參加者只需要登入指定網站【按此】，利用手機或電腦鏡頭自拍，再回答幾條簡單問題，系統便會生成有自己樣貌的獨特蜘蛛俠造型，還可以選擇戴面罩或不戴面罩版本，然後下載圖片留念或者直接分享給朋友。

    點擊圖片放大
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國際名人化身蜘蛛俠

本次活動主題為「Create Your Own SpiderSona」，除了讓粉絲們參與的AI人工智能互動網站外，Sony Pictures亦邀請美國漫畫、插畫家Kristafer Anka以不同的國際名人為藍本，創作出不同造型又有明顯特徵的「蜘蛛俠」。

當中，包括NBA球星勒邦占士、樂壇天后Beyoncé、流行音樂天后Rihanna、金像影帝占美霍士、熱刺球星孫興慜、亞裔網球天后大坂直美等，更多巨星蜘蛛俠造型將會陸續登場，為電影上映預熱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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