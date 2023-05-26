香港大學專業進修學院推微證書課程　課程學分可累積長達5年　開創終身學習新模式

踏入數碼化年代，市場瞬息萬變，要追得上時代步伐，就要不停自我增值，學習不同的新資訊和技能，才能與時代接軌！所以不少在職人士都會繼續進修，「邊做邊學」以提升實力。為切合現代學習者需要，香港大學專業進修學院剛於4月推出微證書課程，學員可按個人進度，靈活地累積學分，然後獲取證書或文憑資格，自我增值和提升競爭力。

短期學分制課程 助提升職場競爭力

微證書 (Microcredentials)是一種短期、獨立、規模較小的學分制課程，學員可按自己的節奏、時間、以及興趣揀選適合自己的課程，然後靈活性地累積學分，獲取證書或文憑資格。香港大學專業進修學院院長李經文教授指出，全球在科技和數碼化轉型的情況下，多元化技能人才愈來愈受企業重視，為迎合市場需求，學院特別推出微證書，讓學員可以在按照自己的需要選讀跨領域的課程，累積學分以獲取證書或文憑學銜，加強競爭力。

靈活性高 自訂學習步伐

對在職人士來說，時間分配是其中一大考量！而香港大學專業進修學院微證書課程正好為學員解決了這方面的問題，因為大部分的課程都屬於短期性質，只需約30小時便可完成課程，讓學員設計最合自己的學習進度。另外，學員可按自己的興趣、目標以至專業需要而修讀合適的課程，只要累積到指定的微證書學分後，便可獲取證書或文憑資格，並視乎微證書的學科主題而獲頒專業實踐證書∕文憑或普通學科證書∕文憑。

逾30個主題課程 與市場接軌

現時學院會提供150個涵蓋超過30個主題的微證書課程予學員選擇，當中包括建築學、人工智能、航空與商務航空、商業管理、中醫學、金融與投資、供應鏈與物流、數碼轉型、中國茶文化、醫療與保健、可持續發展等現時最熱門的行業，學院亦會跟隨市場變化和需求繼續推出不同的課程，提供更多選擇，同時為各行業培訓更多精英人才。

值得一的是，大部分微證書課程均為持續進修基金課程，學員可向香港特區政府持續進修基金申請發還學費。

如何獲取微證書？

微證書課程以專業實踐或普通學科為主題。專業實踐課程認證要求百分之七十五或以上的學分必須在該專業領域修讀。亦即是在專業實踐證書（30學分）中的24或更多學分必須屬於該專業學科；專業實踐文憑（60學分）要求必須於該專業學科當中修讀的45或以上學分。

專業實踐範疇有不同學科「主題」。如學員在某個學科主題內累積足夠的微證書學分，所獲的學銜將會以括號列明其專修主題，例如：專業實踐證書（人工智能）或專業實踐文憑（可持續發展）。

▲ 當學員在完成一個或相當量的微證書課程後，便可同時獲授實體證書以及相關可累積證書或文憑數碼徽章。

香港大學專業進修學院推微證書課程詳情：https://hkuspace.hku.hk/cht/collection/microcredentials/

(特約)