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資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯

娛樂 15:28 2023/05/23

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曾參演TVB劇《巴不得媽媽...》、《仁心解碼II》、《使徒行者》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》等並有亮眼表現的資深藝人溫裕紅（Esther）於5月19日離世，終年54歲。

溫裕紅畢業於演藝學院藝術學士課程，在1990年，在TVB試鏡中成功突圍而出，自此開展演員生涯。她早年主持婦女節目《都市閒情》，同時參與劇集演出。

【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人

《使徒行者》

演活無數角色

入行多年，雖然未有出演主角，但演出不少角色得到觀眾讚賞，如《巴不得媽媽...》中的男性化「魯玉芬」、《仁心解碼II》的「黎繼鵬太太」及《三個女人一個因》的柳愷倫、《降魔的2.0》的貝太等。

她效力TVB達23年，在2020年離開大台，當時她接受傳媒訪問透露，因為續約要被減超過一半人工及簽附加條約，故感到意興闌珊決定不續約，而《食腦喪B》成為她的告別作。

《降魔的2.0》

樂觀面對逆境

溫裕紅於2005年不幸確診患上乳癌，溫裕紅不幸確診患上乳癌，腫瘤達11公分大，並已擴散至淋巴，必需接受6次化療，並切除乳房才可保命，抗癌期間脫髮、嘔吐、手腳麻痺、痕癢等，非常辛苦。

憑藉堅強樂觀的意志支撐，溫裕紅當時成功抗癌，之後更接受重整乳房手術。她在之後以過來人的身份，與同樣不幸患上乳癌的林淑敏分享抗病過程，陪伴她度過艱難的日子，二人成好友。

溫裕紅當時有男友一直陪伴，但病癒後對方卻提出分手。在2011年，她終於遇上真命天子，結婚後成為楊太，與老公非常恩愛。

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近年病情復發

溫裕紅曾於2020年受訪時透露，自己身體情況頗好，不需要再服藥，只需每年做定期身體檢查。

可是與她相熟的韓馬利指，知悉Esther近年癌症有復發情況，溫裕紅仍依然樂觀面對逆境，並不時與朋友見面。但近月情況轉趨嚴重，目前喪禮後事由教會及胞姐協助處理，喪禮將於下月中設靈，翌日舉行安息禮拜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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