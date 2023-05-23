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【食物安全】一款馬來西亞榴槤雪糕大腸菌群超標　相關批次無流出市面

社會 15:37 2023/05/23

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一款馬來西亞榴槤雪糕大腸菌群超標，相關批次無流出市面。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（23日）公布，一款馬來西亞進口雪糕樣本的大腸菌群含量超出法例上限，有關食品已被封存，並無流出市面。中心正跟進事件。

產品資料如下：

  • 產品名稱：貓山王榴槤冰淇淋
  • 品牌：Duria
  • 來源地：馬來西亞
  • 重量：70克
  • 進口商：高格行有限公司
  • 批次編號：230206D17
  • 此日期前最佳：2025年2月5日

中心發言人說：「中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述雪糕樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量為每克250個，超出法例上限。」

發言人說：「中心已知會涉事進口商上述違規事項，受影響產品已全數封存，沒有流出市面。中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准。」

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

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責任編輯：陳麗娜

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