【司法】陳澤銘再連任律師會會長　稱23條立法應平衡保障人權

▲ 香港律師會會長陳澤銘（右2）、三名副會長黎雅明（左2）、湯文龍（右1）及余國堅（左1）成功連任。（區綽彥攝）

香港律師會今日召開理事會會議，香港律師會會長陳澤銘、三名副會長黎雅明、湯文龍及余國堅成功連任。陳澤銘表示，《基本法》23條立法，是《基本法》下憲制責任，重點是在立法時如何平衡保障人權，尊重兩條國際人權公約所賦予的人權。

陳澤銘、黎雅明、湯文龍及余國堅今日在理事會會議後會見傳媒，陳澤銘被問到，律師會對《基本法》23條立法的看法，他強調，《基本法》23條立法，不能否認是基本法下憲制責任，重點是在立法時，如何平衡和保障人權。他提到，《港區國安法》和，《基本法》都有提及兩條國際人權公約，立法時要尊重兩條國際人權公約賦予的人權。

對於政府提出修訂《刑事訴訟程序條例》（第221章），以訂定法定程序，供控方就原訟法庭根據《港區國安法》第46條，在沒有陪審團的情况下由3名法官組成的審判庭，審理危害國家安全犯罪案件時，所作出的無罪裁決或命令以案件呈述方式提出上訴。陳澤銘重申，律師會的看法是，在政策角度，認為修訂是合理和適當，大原則是，若判決本身錯誤，控辯雙方都有權利上訴。

至於《港區國安法》保釋期方面，陳澤銘提到，部分被告人未判刑前長期監禁，特別是非暴力案件，希望法庭流程能盡快解決，在效率上加快。

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記者：區綽彥