  • 26°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一舞傾城】姚子羚甩柔弱外表成打女　入行21年演技漸變成熟「升呢」為花旦

娛樂 16:18 2023/05/23

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

子羚好打得！

近日TVB熱播中的劇集《一舞傾城》，昨晚（5月22日）談到因KK最終剛好「姨媽到」守住初夜，魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見80萬仲介費凍過水，遂向KK找晦氣，夾埋29組一班姊妹捉住KK來打，幸好Michelle（姚子羚飾）趕到救場，更葉問上身一個打九個，非常好打。

【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛

動作連場

對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」

講到同女仔拍打戲的難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」

姚子羚喺劇入面都好打得。

近年轉做打女 演技漸變成熟

近年子羚在不少劇集都有亮眼表現，包括《黃金有罪》﹑《拳王》﹑《大步走》等演技漸見成熟，在早前《鐵拳英雄》飾演拿手峨嵋刺的「金福妹」大獲好評，事前接受特訓的她更使出真功夫，由頭打到尾，完全擺脫弱質纖纖形象。

她曾受訪時直認對工作有所堅持：「例如拍攝打鬥戲，即使好疲累、拍了10個take，縱使無力都會堅持繼續，自覺這份堅持是我能夠走下去的動力，當你見到自己沒有放棄，堅持到最後出來的結果大家都喜歡，那就值得了。」

在《鐵拳英雄》中她更不惜放下女神包袱，化上頹爆道友妝、流盡鼻涕放膽演出，網民大讚達到視后級演繹，對於她多年未能奪得「最佳女主角」大感不值：「真心覺得TVB欠你一個視后！」

由於子羚出色的表現，終她憑《鐵拳英雄》在「2023紐約電視電影節」獲得「最佳女演員組別優異獎」，足見實力備受肯定。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

入行經過

姚子羚在2002年參加 《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍後入行，翌年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」，經過多年演藝生涯，如今蛻變成人氣女一！

主持出身的她共主持過逾60個節目，演出過無數電視劇，包括《四個女仔三個BAR》、《鐵血保鏢》、《同盟》、《包青天再起風雲》等。

2015年憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項，演技得到肯定，亦慢慢升為一線女主角。

2015年憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項。

默默耕耘

入行21年的子羚，在娛樂圈屬於默默耕耘類型，即使大部份時間徘徊配角，直至近年才成為花旦，她亦曾表示從未有過放棄的念頭：「人生不應為自己設限期，有人跑短跑好叻，有人跑長跑好叻，人生就是一場耐力賽，中途會遇到失敗或跌倒，各種跑手或風景，人一定會經歷失意、氣餒和迷失，正正因此令人更加想繼續踏前一步。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《一舞傾城》撼《全民造星V》收視未算理想　《東張西望》連續4周收視奪冠
22:19 2023/05/22
《一舞傾城》撼《全民造星V》收視未算理想　《東張西望》連續4周收視奪冠
【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去
13:44 2023/05/18
【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去
【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛
今日 12:09
【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛
【一舞傾城劇透】第8集劇情預告　潔兒確認家華已婚不禁傷心
今日 14:15
【一舞傾城劇透】第8集劇情預告　潔兒確認家華已婚不禁傷心

你可能感興趣

《一舞傾城》撼《全民造星V》收視未算理想　《東張西望》連續4周收視奪冠
22:19 2023/05/22
《一舞傾城》撼《全民造星V》收視未算理想　《東張西望》連續4周收視奪冠
【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去
13:44 2023/05/18
【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去
【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛
今日 12:09
【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛
姚子羚 莊思敏 莊思明 娛樂人物職業 娛樂行業 演員 一舞傾城

最高瀏覽

【樂極生悲】少給1萬禮金新娘拒上婚車 新郎羞憤當場咬舌自盡
11:29 2023/05/22
【樂極生悲】少給1萬禮金新娘拒上婚車 新郎羞憤當場咬舌自盡
南韓女星朴寶美1歲兒子熱痙攣心臟驟停　搶救4天無效不幸離世
17:27 2023/05/22
南韓女星朴寶美1歲兒子熱痙攣心臟驟停　搶救4天無效不幸離世
【十周年】蔡瀚億拍《狂舞派》出道歷盡高低起跌　BabyJohn盼與太太繼續看每個風景
12:22 2023/05/22
【十周年】蔡瀚億拍《狂舞派》出道歷盡高低起跌　BabyJohn盼與太太繼續看每個風景