【一舞傾城】姚子羚甩柔弱外表成打女　入行21年演技漸變成熟「升呢」為花旦

▲ 子羚好打得！

近日TVB熱播中的劇集《一舞傾城》，昨晚（5月22日）談到因KK最終剛好「姨媽到」守住初夜，魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見80萬仲介費凍過水，遂向KK找晦氣，夾埋29組一班姊妹捉住KK來打，幸好Michelle（姚子羚飾）趕到救場，更葉問上身一個打九個，非常好打。

【一舞傾城】KK保不失守住初夜 姚子羚一個打九個感心痛

動作連場

對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」

講到同女仔拍打戲的難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」

▲ 姚子羚喺劇入面都好打得。

近年轉做打女 演技漸變成熟

近年子羚在不少劇集都有亮眼表現，包括《黃金有罪》﹑《拳王》﹑《大步走》等演技漸見成熟，在早前《鐵拳英雄》飾演拿手峨嵋刺的「金福妹」大獲好評，事前接受特訓的她更使出真功夫，由頭打到尾，完全擺脫弱質纖纖形象。

她曾受訪時直認對工作有所堅持：「例如拍攝打鬥戲，即使好疲累、拍了10個take，縱使無力都會堅持繼續，自覺這份堅持是我能夠走下去的動力，當你見到自己沒有放棄，堅持到最後出來的結果大家都喜歡，那就值得了。」

在《鐵拳英雄》中她更不惜放下女神包袱，化上頹爆道友妝、流盡鼻涕放膽演出，網民大讚達到視后級演繹，對於她多年未能奪得「最佳女主角」大感不值：「真心覺得TVB欠你一個視后！」

由於子羚出色的表現，終她憑《鐵拳英雄》在「2023紐約電視電影節」獲得「最佳女演員組別優異獎」，足見實力備受肯定。

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入行經過

姚子羚在2002年參加 《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍後入行，翌年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」，經過多年演藝生涯，如今蛻變成人氣女一！

主持出身的她共主持過逾60個節目，演出過無數電視劇，包括《四個女仔三個BAR》、《鐵血保鏢》、《同盟》、《包青天再起風雲》等。

2015年憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項，演技得到肯定，亦慢慢升為一線女主角。

▲ 2015年憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項。

默默耕耘

入行21年的子羚，在娛樂圈屬於默默耕耘類型，即使大部份時間徘徊配角，直至近年才成為花旦，她亦曾表示從未有過放棄的念頭：「人生不應為自己設限期，有人跑短跑好叻，有人跑長跑好叻，人生就是一場耐力賽，中途會遇到失敗或跌倒，各種跑手或風景，人一定會經歷失意、氣餒和迷失，正正因此令人更加想繼續踏前一步。」

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