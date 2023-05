【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time

▲ 定居新加坡女子組合2R的妹妹Race,日前回港探望姐姐Rosanne及一眾好友,Race更分享自己創業的點滴,與及與仔女的溫馨日常。

由黃婉君(Rosanne)與妹妹黃婉佩(Race)組成的女子組合2R於2002年出道,青春無敵的姊妹組合曾紅極一時,兩人不僅出唱片做歌手,卻曾分別參演電視劇、電影,甚至舞台劇。

如今兩姊妹均淡出幕前,同樣成為幸福人妻兼靚媽。日前定居新加坡的妹妹 Race 回港,分享自己創業的點滴,與及與仔女的溫馨日常。

▲ 2R早前在港合體。(曾耀輝攝)

時間給公司和家人

Race在訪問中說:「其實現在的忙碌生活幾乎和以前做藝人一樣!所以只能等小朋友睡了才有自己的時間。」

她笑指日間忙於處理工作,傍晚回到家就是與家人之間珍貴的親子時間。「如果沒有特別的安排,晚上就是我們一家人聚在一起的時間,然後當小朋友睡着,就是我和先生相處的時間。」

問Race有沒有為自己安排Me Time,她聽見即笑道:「無呀!完全無 Me Time!時間統統分給公司和家人!所以我說這次回來香港,化妝整頭時間就是我的 Me Time!如果可以每隔幾個月就返來一次就好啦!」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

期待女兒生日派對

說對一對寶貝仔女,Race即時甜笑指囡囡自做了姐姐後,個性變得乖巧:「我們發現弟弟會欺負家姐,有時會打家姐、拉家姐頭髮,我們見到就會喝止,叫弟弟向姐姐 say sorry,反而是囡囡會說:『It’s ok ! 媽咪,弟弟 say sorry。』」

她續指:「平時囡囡不太讓人,但卻很忍讓弟弟,這是我們之前想不到的,原來小朋友之間會互相影響。」

說到湊仔經就眉開眼笑的Race更分享指,本周末就是寶貝女兒的6歲生日,為此她已準備好一個生日派對,期待到時飛回新加坡和囡囡及家人一起慶祝。

記者:王嵐