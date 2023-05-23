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【2R合體】黃婉佩婚後創業成上市CEO　女強人媽媽Race呻沒有Me Time

娛樂 17:00 2023/05/23

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

定居新加坡女子組合2R的妹妹Race，日前回港探望姐姐Rosanne及一眾好友，Race更分享自己創業的點滴，與及與仔女的溫馨日常。

由黃婉君（Rosanne）與妹妹黃婉佩（Race）組成的女子組合2R於2002年出道，青春無敵的姊妹組合曾紅極一時，兩人不僅出唱片做歌手，卻曾分別參演電視劇、電影，甚至舞台劇。

如今兩姊妹均淡出幕前，同樣成為幸福人妻兼靚媽。日前定居新加坡的妹妹 Race 回港，分享自己創業的點滴，與及與仔女的溫馨日常。

2R早前在港合體。（曾耀輝攝）

時間給公司和家人

Race在訪問中說：「其實現在的忙碌生活幾乎和以前做藝人一樣！所以只能等小朋友睡了才有自己的時間。」

她笑指日間忙於處理工作，傍晚回到家就是與家人之間珍貴的親子時間。「如果沒有特別的安排，晚上就是我們一家人聚在一起的時間，然後當小朋友睡着，就是我和先生相處的時間。」

問Race有沒有為自己安排Me Time，她聽見即笑道：「無呀！完全無 Me Time！時間統統分給公司和家人！所以我說這次回來香港，化妝整頭時間就是我的 Me Time！如果可以每隔幾個月就返來一次就好啦！」

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期待女兒生日派對

說對一對寶貝仔女，Race即時甜笑指囡囡自做了姐姐後，個性變得乖巧：「我們發現弟弟會欺負家姐，有時會打家姐、拉家姐頭髮，我們見到就會喝止，叫弟弟向姐姐 say sorry，反而是囡囡會說：『It’s ok ! 媽咪，弟弟 say sorry。』」

她續指：「平時囡囡不太讓人，但卻很忍讓弟弟，這是我們之前想不到的，原來小朋友之間會互相影響。」

說到湊仔經就眉開眼笑的Race更分享指，本周末就是寶貝女兒的6歲生日，為此她已準備好一個生日派對，期待到時飛回新加坡和囡囡及家人一起慶祝。 

記者：王嵐

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