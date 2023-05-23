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【競爭條例】鄭若驊夫潘樂陶轄下安樂機電違競爭法　競委會入稟審裁處起訴

社會 16:10 2023/05/23

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鄭若驊夫潘樂陶轄下安樂機電違競爭法，競委會開展第二輪訴訟。（資料圖片）

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶擔任主席的安樂工程，旗下安樂機電設備去年承認，就提供空調工程時違反《競爭條例》，涉及的工程總額逾30億港元。競委會今（23日）指出，將展開進一步法律程序，向兩間業務實體及一名人士提起第二輪訴訟。

起訴對象包括安樂機電設備、江森自控香港有限公司、約克國際（北亞）有限公司及Johnson Controls International plc，以及Johnson Controls前助理服務經理李銳明。

案情指，Johnson Controls及安樂機電作為空調工程供應商，兩者互為競爭對手，在2015年12月14日至2018年6月24日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及／或圍標。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》的第一行為守則。同時李銳明亦牽涉入違反該守則。

安樂機電於2022年11月，就首輪和第二輪訴訟與競委會訂立合作協議。根據協議條款，安樂機電將就該兩輪訴訟承認法律責任、支付1.5億元罰款及競委會的調查費用及訟費，並推行全面的競爭合規計劃。

競委會向Johnson Controls及其前僱員李銳明展開的法律程序中，現正向審裁處申請下列7條命令，包括宣布Johnson Controls違反了競爭條例守則，以及宣布李銳明牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向Johnson Controls收取競委會調查費用；禁止Johnson Controls從事違反該守則的相同行為； 禁止李銳明從事牽涉入違反該守則的相同行為；Johnson Controls須推行有效的合規計劃，以及向兩組答辯人收取競委會的訟費。

競委會指，是次入稟標誌著調查工作已經結束，相信兩輪訴訟涉及的行為，對本地空調工程服務構成直接或間接的影響，涉及的工程總額逾30億港元。

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責任編輯：陳麗娜

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