【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人

▲ 溫裕紅去年4月戴頭巾與林建明飯聚，為最後一次露面。

資深藝人溫裕紅（Esther）於5月19日離世，終年54歲。將於下月中設靈，翌日舉行安息禮拜。

她在2005年不幸確診患上乳癌，憑藉堅強樂觀的意志支撐，當時成功抗癌，之後更接受重整乳房手術。

資深藝人溫裕紅上周離世 終年54歲下月中出殯

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癌症復發面容消瘦

她曾於2020年受訪時透露，自己身體情況頗好，不需要再服藥，只需每年做定期身體檢查。

可是與她相熟的韓馬利指，Esther近年癌症有復發情況，但溫裕紅仍依然樂觀面對逆境，並不時與朋友見面。

▲ 去年4月最後一次露面。（Facebook圖片）

而溫裕紅最後一次露面，已是去年4月與林建明等友人飯聚。當時她戴上頭巾現身，身形及面容明顯消瘦，不過每次相片她都展示著燦爛笑容。

當時有傳媒致電訪問溫裕紅，她表示自己已經離開了娛樂圈，希望想做個普通人，不想受到注目及打擾，故婉拒受訪。

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【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工 實力綠葉離開大台考慮移民

效力無綫23年

溫裕紅曾參演TVB劇《巴不得媽媽...》、《仁心解碼II》、《使徒行者》、《降魔的2.0》、《那些我愛過的人》等，均有亮眼演出。

入行多年，雖然未有出演主角，但演出不少角色得到觀眾讚賞，如《巴不得媽媽...》中的男性化「魯玉芬」、《仁心解碼II》的「黎繼鵬太太」及《三個女人一個因》的柳愷倫、《降魔的2.0》的貝太等。

▲ 早年主持婦女節目《都市閒情》。

她效力TVB達23年，早年主持婦女節目《都市閒情》，同時參與劇集演出。直到2020年離開大台，當時她接受傳媒訪問透露，因為續約要被減超過一半人工及簽附加條約，故感到意興闌珊決定不續約，而《食腦喪B》則成為她的告別作。

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