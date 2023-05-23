【生物科技】港大細胞治療實驗室開幕　為Car-T療法商用化舖路

▲ 港大開設先進研發產品實驗室，進行科研及培訓工作。(梁偉榮攝)

港大醫學院及科技園合作成立細胞治療實驗室，為血癌患者提供Car-T細胞療法、以及為心血管患者提供幹細胞療法。港大醫學院內科學系系主任謝鴻發表示，港大新實驗室主要用作研究及培訓科研人才，為2026年於葛量洪醫院落成的「賽馬會臨床創新與發現中心」與藥廠合作，開展產品研發舖路。

港大表示，細胞治療實驗室是首個獲衞生署原則性批出製造先進療法產品牌照。謝鴻發指，實驗室耗資4000萬興建，團隊於3年前派出4名成員到英國進行培訓，每個人員培訓需要100萬，待實驗室開幕後再作實戰，預計於年底或於下年年初，展開臨床研究。

中心主要為淋巴瘤及白血病患者進行治療。港大指，瑪麗醫院截至上周共為27名急性白血病及瀰漫性大B淋巴瘤病人進行治療。港大醫學院內科學系臨床教授謝偉財表示，新實驗室不是取代現有商業的治療，而是為未有治療方案的病人提供臨床研究。

謝偉財舉例，目前Cart-T產品，只為25歲以下的急性淋巴白血病的患者提供治療，而淋巴瘤亦只限於瀰漫性大B一類。他期望透過實驗室的研究，產品未來會擴展至其他急性淋巴瘤、以及胸腔原發性淋巴瘤等疾病; 他亦指，亦正構思除了目前的一種抗原(CT-19)外，會否有其他抗原用作Cart-T治療。

對於中大早前亦向傳媒介紹先進療法實驗室，並即將於下月開幕。謝鴻發表示，先進療法實驗室牌照申領複雜，開幕後需要6個月時間進行認証及培訓，因此相信兩間大學的實驗室暫時均未到臨床實驗的階段。他指，港大於牌照申請及人才的組合方面較為謹慎，因此實驗室研發所需時間較長。他表示，除了免疫及細胞治療，還有基因治療尚待研究，因此即使兩間院校開實驗室，需求亦遠大於供應。

至於葛量洪醫院的「賽馬會臨床創新與發現中心」料於2026年落成，設有10間實驗室及至少20名人員進駐，預計落成後2-3年才可以展開產品開發。港大表示，葛量洪中心的定位與目前的實驗室不同，屆時會與藥廠合作，展開產品開發。另外，產品的加工程序亦預料比現時快。

謝偉財表示，目前商用的Car-T治療費用於海外加工後，約需280至300萬，當中運作成本已需要數十萬，尚未包括實驗室運作及薪金，另有部分未獲資助的病人需到港大深圳醫院接受治療。他指，有內地公司於本地生產的Cart-T產品為例，治療費用減至100-120萬。由於目前公立醫院病人的治療費用由政府資助，預料本港本地生產後，政府的承擔額會減少。

港大醫學院長劉澤星表示，本港病人現時須在外地製造Car-T細胞，惟成本較高，港大將在新實驗室研究在本地研製相關細胞，盼令更多病人受惠。他指，建立規模為新實驗室近10倍的GMP實驗室，預料屆時可處理更大規模的基因及細胞治療。港大表示，葛量洪中心啟用後，現有的港大實驗室會獲保留，亦正考慮於2028年落成的港大沙宣道以東新大樓興建新實驗室，包括製作病毒基因的治療。

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記者：陳展棋