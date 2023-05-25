【活得健康啲】台式飲品+配料熱量大比拼　營養師教健康落單貼士

▲ 台式飲品+配料熱量大比拼，營養師教健康落單貼士。

不少港人都熱愛台式飲品，但小心隱藏高卡陷阱。TOPick《活得健康啲》邀請了尚營坊註冊營養師Kiki，介紹不同款式的台式飲品，卡路里可以相差很大。同時，Kiki還分享了落單貼士，令大家可以飲得開心又健康！

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台式飲品熱量比拼：

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營養師Kiki指出，根據衛生署體能運動和熱量消耗的資料，以一個60公斤的成年人為例，每跑大約30分鐘就會消耗250kcal，因此要消耗一杯無糖的水果茶大約要跑12分鐘；消耗有糖的純茶要跑17分鐘；消耗有糖的水果茶需跑31分鐘；消耗一般奶茶則需要跑35分鐘；而最高卡路里的珍珠奶茶，要跑48分鐘才可以完全消耗。

健康選擇配料

飲台式飲品當然少不了富有口感的配料，Kiki建議，選擇配料時可揀比較健康的愛玉、仙草和寒天。這3款配料的原材料分別是愛玉子、涼粉草和紅棗類的海藻，雖因本身味道較淡，不少台式飲品店都會加糖烹煮，但整體來説卡路里都較低。

Kiki表示，如果以一杯中杯份量的台式飲品計算，一份愛玉的熱量大概是44kcal，一份仙草大概為50kcal，而寒天則是77kcal。另外也有些比較常見的配料，如珍珠、奶蓋、芋圓、椰果等，每份卡路里都超過100，當中又以珍珠的卡路里為最高，除了本身用來製作珍珠的木薯粉和糖以外，亦會加入大量的糖漿去煮，就會令每份珍珠的卡路里達到163kcal。

落單貼士

大小：建議500ml中杯裝，卡路里比大杯裝700ml少3成之多。

糖分：選擇無糖或微糖，減低添加糖分攝取。另需留意即使是走糖，也不等於整杯飲品就是無糖，因為加入的配料可能已添加糖分。

奶：選擇鮮奶茶。現時不少台式飲品店會提供脫脂奶、燕麥奶、豆奶，建議選擇這幾款奶類會更健康。

Kiki又補充，有奶的台式飲品普遍分為2種，分別為鮮奶茶和奶茶。鮮奶茶會用新鮮牛奶去煮，但奶茶就會用奶精代替，因此建議選擇鮮奶茶更加健康。她指出，鮮奶本身含有豐富蛋白質和微營養素，例如維他命A、維他命D和鈣質等等，但奶精除了脂肪含量更高之外，還含有飽和脂肪，當中有氫化植物油，因此亦含反式脂肪，從而導致在提升壞膽固醇之餘，也降低了好膽固醇的水平，不利心血管健康。

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健康台式飲品推介

整體來説，因為台式飲品都不是很健康的食品，所以不建議將其代替正餐，只是當作獎勵性飲品，日常盡量減少飲用會更好。Kiki强調，如果從卡路里角度計算，一杯全糖珍珠奶茶大約有400kcal，按一星期喝2杯，一個月8杯，累積下來的卡路里其實已經有1磅脂肪。當中糖分也不容忽視，若長期喝下去，除了會令體重增加，同時也會增加患上心血管疾病，或是其他慢性疾病的風險。

如果在想飲台式飲品的同時，又想更加健康，Kiki推介3款可自製的低卡路里台式飲品。

1. 無糖水果茶：選擇喜歡的茶底和水果，如橙、蘋果、芒果、熱情果等；將水果榨汁，亦可刮下熱情果肉加入茶底，或將蘋果切粒，一同加入作為配料，增加口感。但需注意不要加入有水果味的糖漿，盡量揀選無糖水果茶。

2. 無糖水果梳打水：製作方法與無糖水果茶相同，將水果茶的茶底換做梳打水即可。

3. 愛玉綠茶/仙草綠茶：將現成的愛玉粉和仙草粉加水攪拌均匀，冰凍凝固成果凍狀啫喱，即愛玉凍和仙草凍。要留意這些現成的粉已有添加糖，因此製作時盡量加入少量，只是作為配料分量，不宜加太多。

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記者：何沛怡