【MARNI】聯乘冷門組合NO VACANCY INN快閃店現身　前Supreme創作總監合力炮製【內附地址】

▲ MARNI X NO VACANCY INN Pop-up Store由即日起至6月4日。（圖片TIMES SQUARE提供）

兩個品牌合作的聯乘系列到了今時今日不再有新意，畢竟來來去去都是離不開夥拍運動品牌，不過，對意大利時裝品牌MARNI來說，品牌的創作總Francesco Risso說懂得雙線發展，一方面和大家熟悉的UNUIQLO結盟，同時間亦找來冷門的創作單位NO VACANCY INN合作，更剛剛在香港時代廣場開設快閃店。

或許大家都應該對NO VACANCY INN非常陌生，但如果說它與街頭品牌Supreme有點關係，相信大家都會更容易記得，因為NO VACANCY INN的背後正是Supreme的創作總監Tremaine Emory、DJ Acyde Odunlami和Brock Korsan共同創立的單位，品牌除了時裝外，更涉獵音樂和藝術等創作，過去他們就曾經與New Balance或Off-White等品牌合作過。

今回兩個品牌合作，男女裝、配飾及鞋履俱備。設計糅合富熱帶味的印花圖案、其中保齡球衫和短褲、腰部鏤空束結過膝裙及連體泳衣，飾有星星、魚等富有大自然氣息的圖案，寬鬆直筒牛仔褲、迷你半身裙和連衫褲綴飾棕櫚樹與雲朵彩繪圖案；而彩虹紋理的針織比基尼泳則洋溢70年代復古風情。

▲ 拉菲草拉鏈袋。（$4,600/攝影：何偉雄）

至於大家最關心的手袋，就用上夏天幾乎每個高級品牌都會推出，由拉菲草編織款而成的Venice迷你水桶包和Marcel手袋，搭配撞色皮革飾邊與做舊草編手挽；整個系列MARNI的主線略為便宜，相信會吸引不少人的注意。

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MARNI X NO VACANCY INN Pop-up Store info

日期：即日至6月4日

時間：11：30am - 8：30pm

地點：時代廣場2樓中庭

記者：何偉雄