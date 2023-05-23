【超級毛特兒大賽】20年經驗寵物攝影師拍盡靚毛孩　掌握竅門拍出寵物唯美照片

▲ 曾經在美國接受Fine Art訓練、主修攝影及版畫的Eric，會細心留意寵物的表情，希望在鏡頭下能捕捉到牠們的真性情。

型格、自信、壓台、神采，這是我們對一般模特兒的要求，如果是「毛特兒」又如何呢？TVB首次舉辦的「超級毛特兒大賽」剛開始，將會以魅力、個性、自信、專注力、勇氣這5大準則來評分，到底哪頭毛孩能夠勇奪冠軍仍是未知之數，但就讓有8年拍攝寵物經驗的Eric Seto，告訴我們他心目中的「超毛」是何模樣。

其實，Eric當攝影師已有20年，由最初在TVB拍攝劇照，到在時尚雜誌主力商業攝影，一直以來，他們的訓練都可以將$5的東西，拍攝成像$500，甚至是$50,000，因此他拍攝的寵物，與一般賣可愛、親切的不同。「現在大家都覺得自己用手機影相，總有一張會靚。但如果要一張相感覺Grand，似Art Piece，就要靠我們了。」

▲ Eric小時候有養過唐狗，人大了就沒有再養，因為他忍受不了寵物離世的傷痛。（圖片：被訪者提供）

在Eric的攝影字典裏面，Grand很重要，訪問中重覆了多次，這可能與他昔日拍攝名牌有關，所以，不要以為拍攝一隻唐狗就不能Grand，Eric可以化腐朽為神奇。

曾經在美國接受Fine Art訓練、主修攝影及版畫的Eric，會細心留意寵物的表情，希望在鏡頭下能捕捉到牠們的真性情。「大狗天生是有優勢，因為能清楚看到其輪廓，但像Poodle（貴婦狗）雖然可愛，但毛多蓋面像波波，只能給人可愛的感覺。」

▲ 如果見過這隻阿富汗獵犬的真身，就明白到牠的頭髮長度是可以完全覆蓋面部。只有將阿富汗獵犬頭髮吹起，才可以見到毛孩的輪廓面貌。（圖片：被訪者提供）

毛孩不像人話頭醒尾

一輯寵物相，拍攝通常都要兩、三小時，拍攝期間毛孩要大小便一定有。「多數主人都控制得到，就像小孩一樣，你不會嬲小朋友喊吧！」事前Eric會叫主人帶寵物吃慣的零食、咬慣的波波、或者用慣最舒服的布，希望在拍攝過程中，容易控制。

▲ Eric認為Grooming（美容）都很重要，等於模特兒不理好頭髮，又怎可以拍照呢？所以圖中這隻大型的貴婦狗，經過「理髮」，出來的效果完全不同。（圖片：被訪者提供）

「不過，許多時候養得大型的男，間屋都不細，有兩、三個菲傭，真正湊狗其實是工人多過主人。主人帶狗來到Studio以為自己handle到，其實是控制不到。」Eric試過拍攝一隻阿富汗獵犬，要給毛孩個半鐘「放電」，才可以靜下來，但之後又要睡覺，又要等，真的一點也不容易。

「影人，叫人回頭望你，人會明白，但寵物就不成，惟有發出一些聲響，讓狗望向你想的哪一邊。又或者放個波在頭側，而且還會唧一聲地響，都會吸引寵物的注意，但玩多幾次又唔work了。」Eric說相比大狗，小狗較自我難控制，可能天生有少許「公主病」。「因為主人慣了抱，雖然支支喳喳，但因為是細犬，主人覺得牠們cutie，就任由牠們吠了。」

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今次TVB的「超級毛特兒大賽」，16隻不同品種的毛孩中，也有鬆獅。「鬆獅人見人愛，會令人很想走近摸牠。但牠天生有點神經質，你玩牠3分鐘可以無事無幹，但第4分鐘牠可能會咬你，所以小朋友要小心啲。」

▲ TVB的參賽狗中，有一隻老狗患有輕微白內障，Eric也拍攝過一隻金毛尋回犬（Golden Retriever）也患有白內障，只剩下約10%的視力。主人很愛錫牠，想替牠拍照留念，因此就有這張好像智慧、慈祥老人的相片。（圖片：被訪者提供）

記者：何小雲