新冠+流感季雙重夾擊！社交隔離延緩寶寶發展？一招教你輕鬆「鍛鍊」免疫力

在2年多的社交距離和防疫措施下，人們減少與外界接觸，使近年本港較少出現流感個案，大眾對流感的免疫力因而較以往為低。同時，社交距離措施大大阻礙兒童建立完善免疫系統，隨着疫情及防疫措施放緩，加上解除口罩強制令後，兒童比以往多了接觸外界的機會，對他們來說實在是一場免疫新挑戰！在新冠與流感高峰期的雙重「夾擊」下，家長更應時刻「鍛鍊」兒童的免疫力，配合幫助提升免疫力的「法寶」，助寶寶裝備好自己，隨時應戰！

專家指︰社交距離令兒童免疫功能無法完善

醫管局指出，自2022年起，本港季節性流感活躍程度處於低水平，或與實施社交距離措施、佩戴口罩及經常潔手有關。可是，當社交距離措施鬆綁後，流感傳播風險便會增加，導致流感和新冠病毒有機會雙「疫」夾擊。有外國專家表示，對於成長中的兒童來說，需要接觸外界各種微生物，才能建立成熟的免疫系統，提升保護力。

但在2年多的社交距離措施及口罩令下，兒童減少與外界接觸，加上某些家長過度清潔消毒家居，營造出無菌的環境，讓兒童難以接觸到外界的細菌和微生物，令免疫功能無法完善，增加感染疾病機會。因此，要盡早為小朋友「鍛鍊」免疫力，迎接未來的各種挑戰！

加強「鍛鍊」免疫力 配合飲食雙管齊下

為了協助兒童完善免疫系統，除了多帶他們接受外在世界，增加「鍛鍊」免疫力的機會外，還可以配合飲食，從中攝取兒童成長所需的營養素。

推介Aptamil ESSENSIS PHP配方，當中的「耐敏乳黃金組合」^蘊含耐敏SYNEO®因子，結合益生元和益生菌的特別組合。研究發現，GOS/FOS益生元組合‡能促進腸道益生菌的生長，從而減低細菌感染機會；至於BBM-16V是常見於母乳餵養寶寶腸道內菌科類的益生菌，有助平衡寶寶腸道微生物，鍛鍊寶寶免疫系統。加上配合精鑽切割™水解蛋白#技術，將牛奶蛋白切細成耐敏蛋白組合，讓寶寶更易適應牛奶蛋白¹ ²，雙重鍛鍊，打好長遠免疫基礎。

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^「耐敏乳黃金組合」由紐廸希亞科研團隊研發，透過專利SYNEO®及嶄新水解工藝和技術，支持鍛鍊免疫系統對膳食蛋白的口服耐受性。SYNEO®已在歐洲及多國獲得專利。

‡ Aptamil ESSENSIS PHP 配方4號中GOS/FOS益生元組合含量為5.5g/100g。

# Aptamil ESSENSIS PHP 配方4號中水解蛋白含量為10.8g/100g。

*試飲活動不適用於配方1號及4號。

**每位會員只可以參與試飲活動一次。試飲活動包括早前1換1試飲、免費試飲等。

兒童需要均衡營養以確保健康成長及發展。兒童成長奶粉可作為均衡飲食的一部分，建議每日飲用兩杯。

詳情請留意登記表格之條款及細則。如有爭議，達能紐迪希亞生命早期營養品（香港）有限公司將保留最終決定權。

參考資料：

¹ Meulenbroek et al. Pediar Allergy Immunol. 24(7) 656-64 (2013).

² Boyle, R. J. et al. Allergy 71, 701-710 (2016).

（特約）