【返老還童】45歲億萬富豪花千萬自訂「回春療程」　注射17歲兒子血液完成三代換血

▲ 45歲億萬富豪花千萬自訂「回春療程」，注射17歲兒子血液完成三代換血。

長生不老是不少人的夢想，美國有一名45歲富豪為了一圓此夢，不惜一年花費200萬美元（約1,560萬港元）訂製療程，嘗試以17歲兒子的血液進行「大換血」，以減緩老化速度，希望讓生理年齡重回18歲。

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據紐約時報報道，現年45歲的軟件企業富商約翰遜（Bryan Johnson）為了逆轉身體各個器官的生理年齡，在不久前已先後聘請30多名醫生和專家，展開一項名為「藍圖計劃」（Project Blueprint）的項目，過程中，他需要遵循嚴格的飲食規定、睡眠及運動時間，以及頻繁地進行醫療檢查。

據了解，Bryan過去曾嘗試從年輕健康的匿名捐血者身上獲得血漿，有關捐血者通常會收到100美元（約783港元）的禮物卡，而完成一次手術約需5,500美元（約4.3萬港元）。由於感到成效不俗，Bryan於是在上月大膽挑戰「三代換血」計畫，帶著17歲兒子和70歲父親，前往德州阿靈頓（Arlington）診所「Resurgence Wellness」進行換血。

過程中，Bryan除了把17歲兒子的1公升血液注入體內；他也把自己的1公升血液捐給70歲父親。不過，這種方法目前未獲科學證實，美國食藥署（FDA）也不建議這麼做。

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事實上，以往曾有科學家曾進行類似實驗，將年紀較大的老鼠與年紀較輕的老鼠交換血液與器官後，發現有「逆轉衰老」的效果。不過，有研究人員便指這做法或會有危險的副作用，例如引發劇烈免疫反應，因此並不建議人類進行換血之舉。

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責任編輯：羅嘉欣