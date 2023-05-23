【社區關懷】都大學生與智障人士成為「老友」　透過計劃促進共融

▲ 學生事務處與扶康會合辦「香港最佳老友•都大分社成立典禮及老友嘉年華」。（資料圖片）

香港都會大學都大學生事務處與扶康會日前在校園舉辦「香港最佳老友•都大分社成立典禮及老友嘉年華」，透過一連串活動鼓勵智障人士表達、分享自己的感受，擴闊社交圈，提升社會對智障人士的關注及推廣共融。

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「香港最佳老友• Art to Heart–智障人士藝術同行計劃」，讓都大學生有機會與智障人士結成「最佳老友」及建立長久友誼，並透過藝術活動鼓勵智障人士表達自己和分享感受，及發揮才華和藝術潛能，從而建立自信和擴闊社交圈子。計劃同時培養學生學習以表達藝術幫助他人，為社會帶來正面改變和促進共融。

計劃之下，此次合共18名來自扶康會院舍的智障人士及30名都大學生義工參與嘉年華。除此之外，學生亦曾於今年2月到訪扶康會毅信之家與智障人士一同創作手掌畫和人像畫；及3月到嘉道理農場郊遊和進行Bingo遊戲。

有學生表示，自己透過此次計劃對智障人士加深了了解，並表示明白應該在溝通時給予他們更多耐性與關懷。而她與其中一位『老友』已相約6月再見面及之後或會外出唱卡拉OK，「這段友誼可說是我最大的得著和最大的禮物。」

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責任編輯：解青羽