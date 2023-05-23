【三聖邨的Little Mermaid】梁祖堯湯駿業邵美君化身美人魚　韋羅莎胡麗英徐天佑加盟

▲ 湯駿業、梁祖堯、徐天佑（左起）合演《三聖邨的Little Mermaid》。

繼《米線女戰士》及《通菜街喪屍戰》後，風車草劇團再度炮製災難三部曲最終章：《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場，除劇團中的三位主腦：梁祖堯、湯駿業（AhDee）及邵美君外，今次更有韋羅莎（Rosa）、胡麗英及徐天佑加盟演出。



由梁祖堯、阮韻珊編劇，梁祖堯、湯駿業導演的《三聖邨的Little Mermaid》，顧名思義，這是一個跟美人魚有關的故事，而向來跟人魚有關的，多數都是童話或是傳說，今次《三聖邨的Little Mermaid》，就混合了來自世界各地的人魚故事元素在其中。

探討人性

阿祖道：「大家都聽過唔同嘅人魚傳說，例如安徒生《人魚公主》講嘅就係人魚公主上咗岸後用聲音換取一對腳返嚟，另外仲有日本都有個傳說，指有個僧侶食咗人魚肉後，有好長嘅壽命，今次個故仔都加入咗唔同地方嘅人魚傳說喺裡面，角色中有匿藏喺人群當中嘅人魚，會有一啲好想捉到人魚嘅人，亦有已經食咗人魚肉變得長生不老嘅人。」

這班人走在一起，將會發生一個怎樣的故事呢？阿祖表示，故事會比較黑暗，當中更會探討人性，對應這個急速轉變的大時代，阿祖續道：「呢幾年大家面對疫情，失去好多以前覺得理所當然嘅嘢，而家慢慢復常，喺好多事情上，大家心態上唔同咗，大家可以喺呢個演出裡面探討一下呢個現象。」

不乏歌舞演出



猶記得風車草劇團的音樂劇場，都不乏歌舞演出，今次亦不例外，眾人將會在劇中有舞蹈演出，被問到誰是舞蹈擔當，大家都有不同想法，其中AhDee道：「呢個災難三部曲成日要跳舞，for氣氛之餘又的確幾好玩，我哋幾個都係跳得嘅人，睇天佑就知啦！」

被嘉許的天佑則另有人選，說：「跳得最好係梁祖堯，我睇佢啲劇成日都跳舞，平日俾人覺得佢唔係好鍾意跳舞，但一有得跳就跳得好落力，仲要好啱beat。」

阿祖自認跳舞擔當

Rosa也和應表示：「當然係阿祖，諗唔到仲有邊個係，非佢莫屬。」阿君則推舉AhDee為跳舞擔當，並認真道：「AhDee佢對自己身體嘅郁動同協調係非常之好，佢一跳舞就會好自然望住佢，大家不妨留意下。」

一直都是災難三部曲其中一員的胡麗英，就笑說：「唔使問啦，梗係我啦！我係『手直』㗎！成日同手同腳，跳得最怪一定係我，哈！」

至於阿祖，則自認做跳舞擔當，更透露道：「因為我個角色係一個阿伯，一個阿伯點樣跳舞？點跳得好勁？我都未諗得通，所以都好想帶到舞蹈場口自肥一下，但一個阿伯跳舞可以幾好睇呢？到時睇下就知啦！」

扮美人魚鬥靚

說回今次《三聖邨的Little Mermaid》，為突出主題，眾人都穿起魚尾扮起美人魚來拍攝海報及宣傳短片，當中自然不乏美豔動人的撩人姿態出現，但更多的是爆笑場面，攝影棚內笑聲此起彼落。

此外，眾人在談及過去災難三部曲的海報構思時，發現都比較簡單，興之所致大家於是一起擺出五星戰隊及人形蜈蚣的隊形拍攝，怎料完成一刻，大家都一齊抽筋，始發現原來簡單地擺一個動作都好攰呢！

INFO



風車草劇團《三聖邨的Little Mermaid》

演出日期及時間：11-13, 15-20, 22-23.8.2023 [8pm] / 12-13, 19-20.8.2023 [3pm]

演出地點：葵青劇院演藝廳

票價：$490 / $440 / $360 / $280

門票將於5月29日早上10起於城市售票網公開發售

購票網址：http://www.urbtix.hk