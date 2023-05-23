【夏日穿搭】8個百搭舒適防水靴品牌推介　時尚優雅+顯瘦修腳+耐用抗菌

▲ 一對時尚又舒適的防水鞋，可以免卻濕腳、腳臭等狼狽問題。

踏入雨季，天氣濕熱多雨，除出門帶雨傘之外，最好當然配備顏值高又實用的防水鞋。TOPick為大家精選8個時尚易襯防水雨靴水鞋品牌，不論優雅斯文、甜美可愛、型格潮人或休閒率性的款式都應有盡有，讓你安然度過雨季!

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Palladium 【了解更多】

▲ 旅行輕量款PAMPA TRAVEL LITE+ WP，快穿式鞋筒口，方便穿脫。(圖片來源: Palladium@Instagram)

山系女生必須擁有一對! 作為法國軍靴品牌，本身以製造飛機輪胎起家，後來設立製鞋廠推出Pampa Boots。軍靴集耐用、透氣度高、輕量舒適及時尚於一身。 PAMPA TRAVEL LITE+ WP採用WATERPROOF防水技術及Lite+Tech超輕量化外底設計，輕鬆應對任何環境及地形，方便穿脫之餘，平日更可以當普通靴子穿搭。

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Hunter 【了解更多】

▲ Original Wellington Boots。(圖片來源: Hunter@Instagram)

如果你平日衣著喜歡平實樸素的話，可以入手英國傳統品牌Hunter，以耐寒、100%防水、修腳型、長青百搭的PVC雨靴而聞名。除經典款Original Refined Tall Wellington Boots外，近年更推出多色多款的設計，當中包括有，中筒靴型Chelsea Boots、低筒Refined Slim Fit Quilted Gloss Chelsea Boots等。

Aigle 【了解更多】

▲ 袁澧林穿上AIGLE Myrica rubber boots 。(圖片來源: Aigle官網)

最為港人熟悉的法國雨靴品牌Aigle，以人手製造天然橡膠靴為賣點。其100%防水、快乾抗菌內層設計及簡約大氣外形，近年深受女士歡迎。2023年的春夏新品MYRICA系列，充滿中性俐落感覺，十分適合喜歡休閒隨性穿搭的你。

Timberland 【了解更多】

▲ 女款Kinsley防水6吋靴。(圖片來源: Timberland 官網)

就算你本身沒有防水靴子，都一定會見過這對黃靴。女款Kinsley防水6吋靴以密縫耐用皮革所製，有100%防水功能，加上輕量OrthoLite® 泡沫鞋墊，令全日穿著都透氣舒適。不單是雨天「踩水必備」，更是一年四季襯衫之選。

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Dr.Martens 【了解更多】

▲ Dr.Martens Jadon Smooth 8-eye中性皮革厚底靴。(圖片來源: catalog官網)

經常在時尚Blogger或明星社交平台出現的Dr.Martens靴子，不單止百搭易襯，更是集功能與舒適度於一身。靴子採用防水及防滑釘設計，配上標誌性拉環和黃色縫線，獨特又時尚，而且十分修腳型，型格女生必入。

D+AF 【了解更多】

▲ 質感金屬釦環中筒雨靴有裸膚粉及時尚黑色。(圖片來源: D+AF官網)

台灣CP值高的女鞋品牌，人氣鞋款有厚底鞋、樂福鞋、牛津鞋、後空跟鞋、穆勒鞋等。而雨靴更設有長、中及短之分，防水橡膠材質鞋身配上防滑耐磨橡膠鞋底而成，多色多款，價格平易近人。如果有節慶日子更有大優惠，十分抵買。

Joules 【了解更多】

▲ Molly Mid Height Dog Printed Rain Boots。 (圖片來源: Joules 官網)

被稱為「平價版Hunter」，主打女性化設計風格如: 清新可愛風、鄉村風格、手繪風、復古風等，售價約數百港元，價錢親民。採用耐磨天然橡膠手工製成，100%防水及具有抓地力。

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LE CHAMEAU 【了解更多】

▲ VIERZONORD NEOPRENE LINED BOOT經凱特王妃加持之後，亦瞬間爆紅。。(圖片來源:www.travelandleisure.com)

如果你有追看凱特王妃的穿搭的話，相信對於這個品牌不陌生。來自法國的LE CHAMEAU，選用頂級天然橡膠、牛皮為材質，柔軟舒適又透氣。而且整對雨靴都由同一位師傅人手製作，設有可調節寬度設計，既容易穿脫，亦可令雙腿線條更修長。當中，VIERZONORD NEOPRENE LINED BOOT經凱特王妃加持之後，亦瞬間爆紅。

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責任編緝：張懿慧