6月17日香港建造學院、香港都會大學 - 聯合招生日  銜接學位課程兼享就業支援

隨着香港基建迅速發展，對建造業人才需求大增，不少年輕人了解到建造業的專業和前景後，紛紛選擇投身其中發光發亮。為助力更多有意入行的年輕人，香港建造學院（下稱學院）自成立以來，提供一系列課程，為業界打造「知識型」的建造業專才。

高等文憑提供一站式課程支援

學院的一年或兩年全日制證書、文憑及高等文憑課程不只「免學費、有津貼」，獲多個專業學會及政府部門認可，落實「建造業職專發展計劃」，為年輕人提供清晰升學途徑，裝備自己獲取更高資歷，職業生涯更上一層樓絕非難事。

未來建造業發展離不開先進建造技術，學院致力改革課程並優化院校設施，令學生學習最新的技術和設備，包括「組裝合成」建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）、機電裝備合成法（MiMEP）等，配合院校內的安全體驗訓練中心模擬工地工作情況，增強學生的工地安全意識，提高施工質量。

另外，屋宇建造監工高等文憑課程獲政府屋宇署認可為適任技術人員T2至T3職級的認可人士工作班子，以及註冊承建商工作班子的最低學歷要求。

土木工程監工高等文憑課程亦獲政府屋宇署認可為適任技術人員T2至T3級別的認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商的最低學歷要求。

屋宇裝備監工高等文憑課程則獲政府機電工程署認可，符合註冊B級電業工程人員的學歷要求。畢業生在累積相關實際工作經驗後，可申請註冊為B級電業工程人員。

▲ 學院近年致力改革課程並優化院校設施，透過提供與時並進的課程內容和創新科技，令學生學習運用最新的技術和設備。

升學就業1 TAKE過 成功就業率逾90%

政府大力投資基建，為了建造業從業員有更寬廣的事業階梯和發展空間，學院除了為畢業生提供終身就業支援，更與多間大型承建商合辦「承建商贊助計劃」，為學生提供額外每月贊助津貼及實習機會，表現理想者更有機會獲承建商優先聘用。同時，希望繼續升學的畢業生可選擇香港都會大學、香港珠海學院或香港高等教育科技學院的相關學位課程，透過多元化的課程獲取更高學歷，逐步成為一位技術與知識兼備的建造業專才。

香港建造學院和香港都會大學將於2023年6月17日舉辦「聯合招生日」，想成為「知識型」建築專才，記得把握機會即場報名香港建造學院課程一年或兩年全日制課程，畢業後想持續進修，仲可升讀香港都會大學的銜接學位課程，完善的升學階梯助你踏上成為工程管理專才之路！詳情如下：

日期：2023年6月17日（星期六）

時間：上午10時至下午2時

地點：香港建造學院 -九龍灣院校（九龍灣大業街44號）

內容：(1) 香港都會大學建築與品質管理系專題講座

(2) 一年及兩年全日制課程入學資訊講座

(3) 建造創新科技體驗

(4) 即場課程查詢及報名

網上報名：https://forms.office.com/r/B99kmtunpA

查詢電話：2100 9000

◆ 率先了解香港建造學院嘅課程或網上報讀: go.cic.hk/3Id12EJ

（特約）