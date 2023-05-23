【​周末好去處】西貢天后誕周末市集本周四起陸續舉行　設美食、購物、遊戲攤位

▲ 食環署與本地團體合辦的周末市集，將於本周四（25日）起陸續舉行。（資料圖片）

食環署今日（23日）表示，食環署與本地團體合辦的周末市集，將於本周四（25日）起陸續舉行。市集免費入場。

西貢區及荃灣區的周末市集將分別於本周舉行，油尖區的周末市集將於6月中舉行，而餘下兩個市集詳情將會適時公布。市集內容豐富多元，設有表演節目、各式各樣的攤位包括美食、購物、遊戲等，為市民提供周末消閒好去處。活動詳情如下：

「西貢天后誕」

日期: 5月25日至29日

時間: 上午10時至晚上11時

地點: 西貢天后廟（西貢市中心）

「荃灣市集同樂日」

日期: 5月26日至28日

時間: 上午10時至下午6時

地點: 荃灣沙咀道遊樂場

「凝聚油尖力量 夏日繽紛週末市集嘉年華」

日期：6月17日至18日

時間：上午10時至下午5時30分

地點：尖沙咀九龍公園廣場（羅馬廣場）

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記者：黃穎津