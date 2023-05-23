【新田科技城】盧偉國批政府美麗藍圖滯後　甯漢豪：年內將訂行動綱領「唔會空口講完就算」

▲ 經民聯工程界議員盧偉國。（資料圖片）

立法會發展事務委員會今日（23日）召開會議，討論新田科技城的土地用途建議。發展局表示，連同87公頃的落馬洲河套地區，新田科技城的總發展面積達 627 公頃，由粉嶺公路及新田公路以北的創新科技城園區，以及以南的新田市中心組成。兩個地區面積各佔一半，預計可容納15萬人口，提供16萬個就業職位。市中心則會提供5萬伙公私營房屋單位，當中七成為公營房屋單位，首批居民會在2031年遷入。

盧偉國批評政府一意孤行

經民聯工程界議員盧偉國表示，過往香港創科用地嚴重欠缺，現在看到政府的藍圖「愈畫愈大」仿如美夢，惟他在立法會十多年來，政府創造美夢同時，亦令到很多美夢幻滅。如2014年白石角科學園第四期只得8公頃用地，但均被改為中密度的住宅，而當時聲稱落馬州八十多公頃將有河套區發展，至今卻一幢建築物都未有，一個企業都未進駐，批評政府一意孤行。盧偉國反問，政府今日提出美麗藍圖「唔通我會反對咩？」，但指不希望政府「講一套」後就全部滯後。他又質疑，如新田科技城規劃中的公私營住宅仍是七三比，科技園內是否有足夠和適合的工作予公屋居民就業。

甯漢豪回應指，北部都會區不止是一個策略，特首李家超早前已表明，今年內將訂立整個北部都會區的行動綱領及時間表，包括新田科技城，市民及議員可監察政府的工作，強調「大家可以放心，唔會空口講完就算」。甯漢豪又表示，同意公私營房屋比例需要有彈性，但目前只列明是住宅規劃，用現有的比例作技術評估，落實時會再按創科產業和公私營房屋供應的發展作出合適的調整。

劉國勳促加快土地平整及基建落成時間

首批未平整的創科用地預計可於2024年下半年提供，2026年完成平整，民建聯立法會議員劉國勳則關注可否加快土地平整的時間，2024年就開始有關工程。劉國勳擔憂基建未能配合發展，北環線預料2034年通車，但支線仍未有時間表，促發展局重新審視北環線新田站和有關支線的站要早於科技城落成。

甯漢豪指，第一批創科用地會在明年第4季開始土地平整，如果進駐的企業和私人發展商願意自己進行平整土地，速度比政府快，政府願意考慮做法。交通設施方面，甯漢豪承認，北環線落成時間與創科企業進駐科技城的時間不吻合，當局會與運輸及物流局商討，盡量提早開工期和完工期，會盡量縮短銜接期，研究用陸路交通支援居民入伙後的交通。

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記者：吳穎嵛