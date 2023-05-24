【投資詐騙】投資A股騙局飈首季79宗涉逾7,000萬元　10年投資老手亦中招

▲ 內地股票投資騙案今年激增78宗，涉及金額達7,174萬。（梁偉榮攝）

近來有否收過游說買賣股票的詐騙信息？警方最新數據顯示，今年涉及投資內地股票的騙案急增，從去年僅1宗，至今年首季已錄79宗，損失金額更由6萬元急升至逾7,100萬元。警方指，騙徒主要假冒股票經紀，以投資股票為名慫恿受害人存錢至指定戶口，再利用虛假投資程式製造虛假交易記錄及回報，連有10年投資經驗的老手亦因而中招。專家提醒，投資前應向證監會查證平台及經紀是否合法持牌，如建議將資金存入個人銀行帳戶更要小心提防。

退休男護厚利「添食」 損451萬

商業罪案調查科總督察柯詠恩稱，警方留意到近期投資內地股票的騙案急升，在去年全年只有1宗下，今年首季已錄得79宗，涉及金額高達7,174萬元。當中最大宗案件涉及一名退休男護士，由於在「投資」初期看似獲利優厚而「添食」，便向騙徒滙入超過300萬元的退休金和借款，總損失高達451萬元。

手法上，騙徒會在社交平台假冒持牌投資交易平台的股票經紀或客服，游說下載虛假投資流動應用程式，例如A股通投資內地股票，再要求受害人匯款至指定銀行帳戶，透過製造虛假交易記錄，讓受害人看似回報有所增長。當受害人要求提款時，騙徒以高昂手續費或其他理由拒絕，讓他們無法取回款項。

其中一名受害人李先生（化名）有10年內地股票投資經驗，「佢介紹我可以買到大陸深港通同滬港通買唔到嘅股票，我就俾佢吸引咗」。他曾一度成功提取利潤，以為有利可圖下，再向騙徒提供的戶口存入接近70萬的投資款項，被騙徒以上述手法共騙走122萬元。

苦主成功提取利潤 被誘再投資

商罪科高級督察吳振耀補充指，並非所有在上交所和深交所上市的證券都可以通過滬港通和深港通進行買賣，僅於A股和ETF適用，而B股、債券和其他證券不包括在內。市民投資應謹慎小心，勿將資金滙入個人銀行戶口。

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記者：馮芷婷