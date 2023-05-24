【投資騙案】專家：投資前應透證監會查實　勿將資金存入個人銀行户口

▲ 投資前應透證監會查實，勿將資金存入個人銀行户口。（梁偉榮攝）

2023年與投資內地股票有關的騙案急劇上升，市民應提高警覺，謹慎投資，避免成為騙案受害人。

▲ 證券及期貨專業總會會長陳志華先生。（梁偉榮攝）

證券及期貨專業總會會長陳志華先生強調，公眾投資前應了解投資平台的背景和資質，可透過證監會網業查證平台及經紀是否為合法持牌，並避免將大量資金存入未經證實的個人銀行賬戶。投資者在參與滬港通和深港通交易時，需要仔細了解相關規定和限制，以便避免出現不必要的風險。

警方提醒市民在投資前應謹慎三思，不要隨意點擊可疑短訊、電郵或網頁內的超連結，更不要在不明來歷的應用程式或網站輸入個人資料。如果對方要求存款至個人銀行戶口作投資用途，極有可能是騙案。市民可使用「防騙視伏App」或「防騙視伏器」評估平台風險。

另外，內幕交易罪可判最高入獄10年及罰款1,000萬元，市民切勿誤墜法網，並提醒親友提防受騙。如有懷疑，應致電警方「防騙易」熱線18222查詢。

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記者：馮芷婷