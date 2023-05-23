【童樂居案】前職員涉掌摑膝跪虐9童　官斥針對頭部施虐判囚50星期

▲ 前職員涉掌摑膝跪虐9童，官斥針對頭部施虐判囚50星期。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒醜聞，累計34名女職員被控。27歲幼兒工作員涉以掌摑、膝跪等方式虐待9名幼童，早前承認9項虐兒罪，今（23日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官指，被告多次襲擊均針對幼童頭部，包括打至頭撞牆壁，對幼童造成相當程度的痛楚，判她入獄4個月34周，即共約50星期。

被告馮凱琍（27歲）承認於2021年12月1日至21日期間，於童樂居內襲擊9名1至3歲幼童。

辯方求情指，被告明白用錯方法，以暴力解決問題，對受害兒童感愧疚，望法庭輕判。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，部分受害幼童年僅1歲，身體脆弱，遭用力打頭和倒地時，有機會腦部受創，被告多次襲擊均針對幼童頭部，必然對幼童造成相當程度的痛楚。

裁判官又指，被告其中一次襲擊舉腳狀似踩向躺在地上的幼童，又在幼童耳邊踏腳，造成視覺及體感的震憾，令幼童受到大程度的驚嚇，常人對待動物也不會如此，斥被告對受害幼童及其職業毫不尊重。

裁判官就9罪判囚4周至4個月不等，考慮到刑期整體性，被告共須入獄4個月34周，即約50周。

案情指，被告在12月1日拍打1名不知名兒童頭部，令其跌在地上哭泣。至12月7日，被告將2歲男童U踢落嬰兒床上；被告又捉着2歲女童W的肩，將W摔在地下。

至同月14日，被告在嬰兒床上拍打3歲女童I的臉，又坐於2歲男童B的嬰兒床上，捉着B雙腳使B劈腳。被告將不知名兒童拖行，將其困於自己的雙腳之間，多番用腳翻轉該兒童，又將腳舉至不知名兒童面上，再踩向該兒童耳旁。被告又用手拍打A，令A向後跌倒。

同年12月21日，被告先在活動室內拍打1歲男P面部，使其向後跌倒，隨後膝壓1歲男童G的身上，又以右膝壓左G大腿。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣