【詞名一生】鄭國江與太太漫步人生路　因愛妻而寫成《分分鐘需要你》

▲ 鄭國江老師自稱不擅長交際，故舉行作品展得到不少歌手支持，甚為感恩。

現年82歲的鄭國江，80年代跟黃霑、盧國沾並列本地樂壇三大詞人，本任職老師的鄭國江，並以勵志歌如《信》、《一點燭光》成標記。「命運是對手，永不低頭。」經歷過三年疫情生活的鄭老師，感慨有時人在命運面前，那能不低頭。

鄭國江老師歷年填詞作品超過2000首，本計劃兩年前舉行作品展音樂會，惟因疫情影響一再延期至今年5月底，鄭老師期間不諱言感到擔憂。

「三年前我都快80歲，誰會知明天會發生甚麼事，現在世界已變化太大，人年紀大了，會擔心穩定性，慶幸至今身體尚好，期望能過好每一天。」

▲ 他稱一生都跟音樂結緣，至今仍繼續寫歌詞。(攝:湯致遠）

他寫過不少勵志歌，都如心靈雞湯，鄭老師坦言，不同年紀對這些都都有不同感受。「當年為劇集《飛越十八層》主題曲《難為正邪對分界》填詞，靈感來自浮士德把靈魂賣給魔鬼的故事，後來看到美國911事件，便像應驗了『努力興建，盡情破壞』這兩句歌詞，以至香港這幾年疫情，都是類似的情境，有時填詞人無心插柳，卻成了現實寫照，確是始料不及。」

憶填詞往事

鄭國江本為新蒲崗天主教小學下午校（現稱天主教伍華小學）創校教師，自言從小喜歡詩詞、粵曲、藝術曲及英文歌，機緣巧合在70年代初麗的映聲綜藝主管雲映畦邀請，在節目中播出的國語歌改成粵語，開始了兼職填詞人生涯。

他憶述當年寫詞往事，最難忘是做人肉速遞員。「那年代不止沒有電腦和手提電話，連影印機、Fax機都未流行，寫歌詞全用手寫，寫好了，便親自交去唱片公司，我是教下午堂，便用上午來處理雜務。」

香港作曲家及作詞家協會紀錄鄭國江的作品逾2000首，他指真正數量一定不止。「當時樂壇蓬勃，交去的歌詞，錄完便丟了垃圾筒，也沒有留底，可能許多歌寫完自己也忘記了。」

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鄭國江的歌詞內容覆蓋廣泛，由言志、愛情、小調以至兒歌都出色，卻自言個人經歷不豐富，靈感都是從朋友、學生或詩詞歌賦中汲取。

夫妻感情細水長流

鄭國江自言跟太太的愛情故事很普通，二人原是學校同事，朝夕相對產生好感，很自然走在一起，但很多歌詞都在她身邊完成。「其實她喜歡英文歌，所以不大聽我的作品，但夫妻相伴數十年，已等如別人幾世，因為我們一同上班落班，由朝見到晚，許多時我和她一齊上唱片公司，買了飯盒，便邊吃飯邊寫詞，她就習慣在旁邊等著。」

林子祥的《分分鐘需要你》，或者是鄭國江的細水長流愛情寫照。「好記得當時和太太在樂宮酒樓飲茶，完餐後還未好寫好詞，送她返家後再在餐廳寫好，『鹹魚白菜也好好味』便是這樣想出來。」

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步行是最大娛樂

鄭國江於1996年退休，20多來他仍偶然為流行曲寫詞，同時發展多方面的興趣，如繪水墨畫，並曾舉行畫展，又學習編寫粵劇戲曲，難怪他稱生活依然十分充實。

「像去年便為舞台劇《利瑪竇》（劉松仁主演）寫全劇歌詞，因是宗教歌曲，準備工夫要做得更足；另外，又替保良局幼兒學校寫了一系列講解中國樂器的兒歌，有很多專業知識都要重新學習。」

▲ 2014年香港教育學院頒發榮譽院士銜予鄭國江，鄭太太結伴出席。（經濟日報圖片)

因此他覺人生是學無止境。「黃霑講過，人不能識得所有事情，別人話你冇料不重要，就死命去學，故我的八字格言便是：邊學邊做，邊做邊學。」

現己82歲的鄭國江，沒有甚麼老態，要說養生之道，他稱沒有甚麼秘訣，唯一喜歡便是行路。「步行是我最大的娛樂，若可以的話都會行，或者坐巴士會早落幾個站，再行去目的地，所以的士要賺我錢不容易。」

飲食方面，鄭老師偏好清淡，常在家煮飯，喜歡蒸魚、煲粥、粉麵。他笑言疫情期間，許多朋友及昔日學生，因擔心他不能出門，送上很多物資包括超市禮卷，不少至今都未用完，這份珍貴的人情味，更讓他暖在心頭。

記者：陳家昌