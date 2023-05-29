【小一入學】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

▲ 直私小面試陷阱位注意！專家提醒答問題勿造假。

直資和私立小學陸續接受2024-25年度小一入學申請，家長亦為子女下一步面試而準備，除了解學校的收生準則外，亦要掌握面試技巧。升小面試導師Miss Wai分享直私小面試形式、問題類型、考核重點，還提醒大家注意「陷阱位」，讓小朋友做好面試準備。

小組面試遊戲「陷阱位」

個人面見或小組面見的形式都有，甚而透過遊戲活動或考生間的協作，如聽取指令等來進行考核。Miss Wai指遊戲當中也有「陷阱位」，老師會觀察他們的個人修養，例如「有沒有禮貌？有沒有守規矩？會否心急只顧玩而忽略了某些指令？」小朋友又是否收放自如，遊戲完結後仍保持高漲的情緒，或會影響緊接的面試。

Miss Wai分享，試過有小朋友玩遊戲好好的，老師問了他一個問題，他說了答案而不夠大聲，老師請他重複答案，他卻做了一個細微動作，「就是反了一下眼，『摺』了一聲。」

她表示老師會在小組遊戲觀察小朋友是否聽取指令，遊戲有輸贏，「小朋友是否介意得失？作為勝方是囂張還是謙虛？敗方又會否滿滿挫敗感而影響情緒？」老師從遊戲中可以看到小朋友的特質，他是一個怎樣的小朋友。

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個人面試問題無奇不有

個人面試不外乎老師與小朋友間的對答，當中包括一些日常生活中的問題，Miss Wai直言「想到和想不到的問題都涉及」。家長有迷思，神級學校會否問較多學術問題，她解答︰

學校想取錄的並非學術成績很好的小朋友，而是有品德修養、願意思考、有解難能力的小朋友。

她舉例在一間傳統、有宗教背景的男校最後一輪面試，老師問男孩子「這是中文活動室，牆上掛著一幅畫像，你知道畫像中的人物是哪一位嗎？」男孩子冷靜思考了一會，自信地說「我知道這是耶穌像」。他覺得學校有宗教背景，掛在課室的畫像大部分是耶穌像，老師卻回應這是孔子像，但男孩子最終被取錄。

這些問題不能預先準備，Miss Wai建議家長在生活中多跟小朋友傾談，多了解小朋友，慢慢將主導權移交給他們，讓他們發表意見。他指即使小朋友遇到不懂回答的問題，也要展露出願意思考和嘗試，而非搖頭表示「唔識」。

▲ 升小面試導師Miss Wai分享直私小面試形式、問題類型、考核重點等。（文子健攝）

忌答案造假

有家長事先教小朋友某些既定答案或背誦答案，Miss Wai並不建議這種做法，「等同講大話」。她提到在一場面試中，老師問家長「小朋友甚麼時間上床睡覺？甚麼時間起床？」家長表示小朋友一般晚上9時睡覺，小朋友卻誠實說「媽媽你忘記了嗎？我平常10時、11時才睡覺」，老師會覺得家長說的不是事實。

要避免尷尬情況出現，我建議家長切實跟小朋友經歷一次。如果事情是真實發生，小朋友也有更多經歷與老師分享。

她補充，有老師問小朋友假期喜歡與家人去哪裡、做甚麼，有小朋友回答經常與爸媽去圖書館和博物館，還會行山、游泳。他看似是一位動靜皆宜的小朋友，但當老師追問他去哪一個圖書館、借甚麼圖書等，他卻答不出來。

拍片面試貼士

現在疫情稍為緩和，大多學校選擇面見，但仍有部分學校需要拍片進行考核。有家長反映小朋友拍片不自然、不情願，或經常「食螺絲」，拍攝了很多次，小朋友感到疲累。Miss Wai提醒家庭不要一日內拍攝多次，否則小朋友和家長都辛苦，如每次都為考核而拍片，小朋友難免不情願。她建議︰

距離拍片還有時間，可以讓小朋友嘗試做小KOL操作器材，或問爸媽拿手機、拍攝工具，自己設定腳架，看看鏡頭在哪裡？眼睛要望哪裡？

小一統一派位叩門

有家長擔心孩子未有學校取錄，Miss Wai希望家長別質疑小朋友，學校會選擇適合的學生入讀，小朋友在過程中也有揀選。她指一旦面試結果不似預期，可以等待心儀學校的候補名單，或參加小一統一派位大抽獎。

在音樂椅轉動下，call waiting到9月也有。家長不要太過絕望，相信小朋友的能力，一定有書讀，叩門、插班都可以考慮。

小一統一派位即將於6月7日公布結果，Miss Wai表示家長為子女叩門，要符合學校的收生準則外，有學校需要提供附加資料，如個人資料檔（Portfolio），家長宜盡早預備。她指叩門面試與直私面試技巧相似，但有學校要求小朋友做筆試，家長要為小朋友準備，掌握中英數基本能力。

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記者︰駱秀玲