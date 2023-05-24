【校長專訪】教學逾廿載第一份工望做到退休　泰伯紀念學校校長育人不求回報

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校校長侯達燊育人不求回報。

校長是學校的靈魂人物，帶領師生走得更遠。位於馬鞍山的吳氏宗親總會泰伯紀念學校（下稱泰伯），現任校長侯達燊在校二十多年，「這是我第一間任教的學校，也希望服務到退休為止。」侯校長見證泰伯的變遷與進步，也期望讓家長認識學校不為人知的一面。

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校校長侯達燊，以「一分耕耘，不問收穫」為信念。（湯致遠攝）

投身教育界由代課開始

侯達燊校長回顧自己的教育之路，當年他在加拿大完成大學學業後回港搵工，期間曾到沙田一間小學代課約一個月，與小朋友建立很好的關係，令他感受特別深。這些小朋友畢業之時，他們的家長亦邀請侯校長見面聚舊。這次的代課經歷讓他萌生投身教育界的想法，繼而修讀相關的教師教育文憑課程。

之後他來到吳氏宗親總會泰伯紀念學校，自言在學校有很多機會發揮，加上教學團隊互相扶持，尤如一個大家庭，驅使他在泰伯任職至今逾廿載。他擔任老師時訓練出常識問答隊，由2000年起更有精英隊，2004年及2005年連續兩年贏得港台一個全港問答比賽冠軍。

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「一分耕耘，不問收穫」，這是侯校長一直抱持的信念，相信生命影響生命。當上校長第二個學年了，他習慣每早在校門迎接學生回來，跟他們說一聲早晨，問他們「你食咗早餐未」。小朋友漸漸建立歸屬感，耳濡目染下，見到校長會自然跟他打招呼，更有學生主動問「校長食咗早餐未」。侯校長強調生命教育不必硬推，老師的正向行為潛移默化下影響學生。

教育不知幾時有回報，回報可能在某時某刻，你不知幾時就影響了一個人，對老師的認同感是一個認可。

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身教言教影響孩子一生

老師的一言一行對孩子影響深遠，或許足以讓他們記一輩子，甚至改變人生。侯校長提及一位舊生數年前毅然放下一切，周遊列國尋找生命的意義，更成為了一位作家，出版個人著作。她畢業了20多年後，重返母校分享人生經歷，雖然她記不起自己曾是全級第一的學生，但仍然記得當年與老師的點點滴滴，令侯校長感動。他認為「教育」是當撇開書本上的知識，老師所教的「內容」︰

有幾多學生記得小學教過甚麼？只有『片段』留下來，這就是我們與小朋友一起經歷的，他的人生正正被老師和校長影響。

▲ 侯校長愛與學生聊天，了解小朋友的想法，讓他們建立歸屬感。（湯致遠攝）

泰伯有一個名為「太陽計劃」的獎賞活動，鼓勵學生實踐良好行為，儲滿100個印章，可以選擇與校長拍照或吃飯。有學生努力儲印章，只為與校長拍一張照片。有一位女生對學校歸屬感特別強，即使畢業後她仍堅持每年風雨不改，在校長生日當天回母校為他慶祝。侯校長總是被學生的窩心事觸動，他不時與老師分享︰

你做的事別想即時有回報，我們的教育不只這6年的事，你投身落去時，是與小朋友一生一世的。

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仿《全美一叮》發掘學生才華

泰伯屬沙田區89校網，侯校長形容泰伯是一間默默耕耘的學校，秉持「培育由心開始」的精神，強調對學生的關顧，同時找出學生擅長之處。校方於2018年開始推行「全泰一叮」多元才藝比賽，類似《全美一叮》節目，讓學生踏足學校舞台盡展所長。侯校長發現，學生已不單是個人樂器及舞蹈表演，還包括與同學合作演繹一首詩、打跆拳道、表演魔術，甚至速解扭計骰，內容愈來愈多元化。

學校透過「夢想、生命和科技」三大發展方向，培養學生溝通、協作、解難及創作能力。侯校長期望裝備學生應對未來社會的技能，鋪排學校成為一間多元化、現代化的特色小學。以夢想教育為例，由小朋友寫下夢想清單，校方在當中選擇可行可達到的夢想，再邀請他們撰寫計劃書，由學校嘗試為他們實現夢想。候校長認為小朋友擁有夢想，即使將來未必能實現，當中的學習經歷是寶貴的。

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升中97%獲派首三志願

近年泰伯升中成績理想，2020-2022年度獲派首三個志願中學的學生高達97%，更有80%入讀首志願學校，而升讀英中的學生有36%。校方為學生升中花了很多工夫，既掌握各中學的面試程序，也教授家長和學生選校及面試技巧。侯校長指老師人性化地為學生度身訂造，選擇最適合他們的中學，他表示︰

我們影響小朋友的不單是6年中學生活，甚至是一生的路向，所以值得花時間準備。

▲ 侯校長冀將泰伯打造成為一間多元化、現代化的特色小學。（湯致遠攝）

侯校長見證泰伯二十多年來的變遷與進步，至今依然充滿熱誠和幹勁。他深信再花幾年時間，可以讓家長認同馬鞍山有一間辦得不錯的學校。

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記者︰駱秀玲