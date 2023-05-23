【宿生配對】港大校方稱強制分配室友政策已定　歡迎日後設立檢討機制審視成效

▲ 港大下學年起，將由舍堂辦公室為新宿生分配室友，並儘可能配對本地生及非本地生。（資料圖片）

香港大學日前公布宿生配對政策，由下學年起，將由舍堂辦公室為1年級新宿生分配室友，並儘可能配對本地生及非本地生。據港大學生媒體「學苑」引述昨晚（22日）校內論壇，校方亦稱政策存在挑戰及限制，但一切已定，又對學生提出的設立檢討機制建議表示歡迎，並指過去港大舍堂長期存在包容度、多元性不足的問題，有非本地生遭欺凌後退出舍堂，形容宿生淪為宿舍「二等公民」。

據學苑引述論壇上的校方人員指，2017年的Review Panel on Residential Hall Education and Culture報告揭示了舍堂長期存在包容度、多元性不足的問題；亦有校方人員指，有非本地生因其背景遭到欺凌，最後退出舍堂，更稱曾有學生向他傾訴，形容自己有如宿舍的「二等公民」；又有校方人員反映，曾有非本地宿生向他表示，基於宿生會以粵語為主要語言，故不獲准加入。

日前由教務委員會及校務委員會本科生代表公布的問卷調查結果亦顯示，814位學生接受調查（當中2成為非本地生），超過9成半受訪者反對落實強制配對政策。新政策亦曾於個別舍堂實施，但學生反應不佳，反映獲分配室友的宿生比其他不受影響的宿生較常與室友爭執；據學苑引述校方人員回應指，上述試行計劃只有30名參加者，代表性不高，亦只涵蓋每層1至2間房，有別於是次全面實施政策；校方亦表示會再研究相關學生問卷調查結果，但稱若以學生總人數作分母計算，直言回應率只有2至3%。

據報校方人員在論壇上確認政策已定，未有作出任何讓步，並坦言政策不完美，亦預計實行上會面對不同挑戰，但稱「我們要合力嘗試」應對；校方未有表示願意接受任何替代政策，僅稱支持及鼓勵宿生自發舉行活動推動文化交流，並會嘗試為其索取資金。另有學生提出，若校方最後堅持推行強制分配室友政策，則須設立檢討機制，於政策實施後1至2年審視效果，再決定會否繼續實行政策，2名校方人員對此建議表示歡迎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷