【培育接班人】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神　讀最貴私校學好普通話

造錶是一門複雜的技術,機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目,每一件猶如藝術品一樣,體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意,自設廠房生產港版陀飛輪,成為了港版陀飛輪創辦人,女兒今年5歲,沈慧林(William)已經逐步培養女兒做接班人,秉承中華文化中的的工匠精神,他坦言女兒真的是「十八般武藝」,不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。

為女兒揀選全港最貴的私校

陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人William與太太Rachel育有五歲的女兒沈誦彥(Kaitlyn),William背負著整個家族生意,忙得不可開交,經常手機不離手指揮大局,不過就算生意多忙、公職再多,William都會抽時間陪伴太太及女兒享受家庭樂,夫妻倆也很重視女兒的教育,為她選擇了城中最貴的私立學校就讀,William看中這間學校有7成課程都是用普通話授課,為女兒繼承衣缽發展大中華市場打好根基,而且該校注重中華文化的培育:

我們為她揀選了私立學校,都算是一條龍,有幼稚園、小學、中學,我們揀這間學校都有幾個原因,好喜歡它師生比例多一點,師生比例是3個老師對20個學生,每個老師都好了解小朋友,所以這個比較欣賞,我跟我先生都會注重是語言發展,這間學校大部分有7成用普通話教,3成用英文,之後會變番一半一半,我們覺得這兩個語言對她日後發展很重要,文憑試可以揀選IB,希望她將來會去外國讀書。

除了語言外,William也很自小受著父親的薰陶,喜歡中華文化:

這間學校著重成長及德育的培訓,學校課程要讀弟子規,加上我成長在傳統的中國家庭,所以爺爺爸爸對我中華文化的培育是比較重視,我小時候爸爸就要我儲中國的郵票,她將來可以自由發展她的夢想,但對於中西、中華文化的熱愛,好希望她可以秉承落去。

除了學習語言外,沈太讓女兒參加不少興趣班,William插嘴笑言真是「十八般武藝」:

游水、跑步,近期有學網球,運動主要想她身心健康,她有少許近視,醫生都建議陽光之下做運動,所以就揀了這幾樣運動給她,另外音樂方面,她自己喜歡打鼓,所以我都有給她學半小時打鼓班,鋼琴都是半小時,還有唱歌。

沈太補充說:「女兒在小時候很怕醜及內向,帶她去playgroup,每一次都是只有她哭,我們覺得她很怕生,這都是一個原因,為什麼我們揀了一個師生比例高一點的學校,因為想她注意力多點,不過只是躲在後面,到了現在5、6歲她有很明顯的改善,一來是我們的陪伴,在家中見多了親人跟朋友,William活動都多,有時會帶她出席不同場合,她眼界都擴闊了,另一樣是我覺得學校都有很大幫助,給她足夠自信心,見到她慢慢有改變。」

▲ 工作再忙,William都會抽時間陪太太及女兒。(文子健攝)

女兒理解忙碌爸爸

William工作忙得不可開交,女兒也深明爸爸工作忙碌,沒有「詐型」之餘,更窩心地畫了一張卡送給爸爸,上面寫住You are the best in the world,令他相當感動:

女兒是很體貼,看著她一路長大,她很明白事理,及識得給人鼓勵,好多謝太太同我分工,因為我工作忙,社會責任都多,所以自己的時間很緊張,但幾忙都好,都會努力陪女兒去成長,重要活動我盡可能不缺席,爸爸忙都是為家庭,要錫爸爸多一點,女兒都很明白,爸爸忙不代表不愛這個家,都是為家庭的一種付出。

William坦言很感謝太太,除了照顧女兒外,在生意上及投資上都是賢內助,「分工得很好,好太太跟好女兒」。

沈太希望女兒是一個有承擔及對社會有貢獻的人,

我希望她是可以照顧到自己,不需要靠身邊的人去扶助她,反而是她可以照顧好自己又可以幫到人,又愛錫屋企就最好。

而William就坦言自己看得遠一點,希望秉承家族兩樣東西「第一就是熱愛工匠精神,工匠精神就是努力去欣賞一些細節,如何去改善自己,改善生活,有一種奮鬥的心,這個很重要要,第二就是熱愛文化,自己都是做文化事業,做品牌再闊一點來說,就是宣揚文化的工作,希望女兒可以秉承我們三代,由我爸爸到我喜歡文化的心,所以我很希望她有這種精神,將來她長大如何發展,只要是幫到自己、幫到社會,我就會支持她去做。

13年後給女兒的說話

William女兒現在5歲,TOPick記者著William及太太錄下給女兒18歲的說話,訴說爸媽對她的期望,

Kaitlyn你已經18歲,已經成長了,這13年你做過些什麼,你想回想起來滿不滿意,開不開心呢?開心是一定的,這段時間我給你最好的東西,但你自己這段時間有沒有努力過呢?好好看發展自己的夢想呢?如果有就要繼續努力,如果沒有都不要覺得不開心或氣餒,因為爸爸媽媽永遠都一樣疼錫你,你還有很多時間可以好好努力去發展,最緊要找到自己的夢想,好似媽咪話做一個善良的人,幫助社會,希望記得爸爸媽媽如何教你,有努力過,有堅持的心,去做到你自己想做的事,都要繼續努力、繼續上進,要對得住自己跟家人,最重要做善良的事。

記者:陳麗薇