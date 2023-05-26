【培育接班人】港產陀飛輪大王冀女兒繼承鐘錶工匠精神　讀最貴私校學好普通話

▲ 沈慧林培養女兒做接班人。

造錶是一門複雜的技術，機芯的複雜性、精細造工令讓人賞心悅目，每一件猶如藝術品一樣，體現出造錶工匠一絲不苟的精神。陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人沈慧林(William)繼承了爸爸的鐘錶生意，自設廠房生產港版陀飛輪，成為了港版陀飛輪創辦人，女兒今年5歲，沈慧林（William）已經逐步培養女兒做接班人，秉承中華文化中的的工匠精神，他坦言女兒真的是「十八般武藝」，不過最想還是她成為一個有夢想及貢獻社會的人。

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為女兒揀選全港最貴的私校

陀飛輪腕錶品牌萬希泉創辦人William與太太Rachel育有五歲的女兒沈誦彥(Kaitlyn)，William背負著整個家族生意，忙得不可開交，經常手機不離手指揮大局，不過就算生意多忙、公職再多，William都會抽時間陪伴太太及女兒享受家庭樂，夫妻倆也很重視女兒的教育，為她選擇了城中最貴的私立學校就讀，William看中這間學校有7成課程都是用普通話授課，為女兒繼承衣缽發展大中華市場打好根基，而且該校注重中華文化的培育：

我們為她揀選了私立學校，都算是一條龍，有幼稚園、小學、中學，我們揀這間學校都有幾個原因，好喜歡它師生比例多一點，師生比例是3個老師對20個學生，每個老師都好了解小朋友，所以這個比較欣賞，我跟我先生都會注重是語言發展，這間學校大部分有7成用普通話教，3成用英文，之後會變番一半一半，我們覺得這兩個語言對她日後發展很重要，文憑試可以揀選IB，希望她將來會去外國讀書。

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除了語言外，William也很自小受著父親的薰陶，喜歡中華文化：

這間學校著重成長及德育的培訓，學校課程要讀弟子規，加上我成長在傳統的中國家庭，所以爺爺爸爸對我中華文化的培育是比較重視，我小時候爸爸就要我儲中國的郵票，她將來可以自由發展她的夢想，但對於中西、中華文化的熱愛，好希望她可以秉承落去。

除了學習語言外，沈太讓女兒參加不少興趣班，William插嘴笑言真是「十八般武藝」：

游水、跑步，近期有學網球，運動主要想她身心健康，她有少許近視，醫生都建議陽光之下做運動，所以就揀了這幾樣運動給她，另外音樂方面，她自己喜歡打鼓，所以我都有給她學半小時打鼓班，鋼琴都是半小時，還有唱歌。

沈太補充說:「女兒在小時候很怕醜及內向，帶她去playgroup，每一次都是只有她哭，我們覺得她很怕生，這都是一個原因，為什麼我們揀了一個師生比例高一點的學校，因為想她注意力多點，不過只是躲在後面，到了現在5、6歲她有很明顯的改善，一來是我們的陪伴，在家中見多了親人跟朋友，William活動都多，有時會帶她出席不同場合，她眼界都擴闊了，另一樣是我覺得學校都有很大幫助，給她足夠自信心，見到她慢慢有改變。」

▲ 工作再忙，William都會抽時間陪太太及女兒。(文子健攝)

女兒理解忙碌爸爸

William工作忙得不可開交，女兒也深明爸爸工作忙碌，沒有「詐型」之餘，更窩心地畫了一張卡送給爸爸，上面寫住You are the best in the world，令他相當感動：

女兒是很體貼，看著她一路長大，她很明白事理，及識得給人鼓勵，好多謝太太同我分工，因為我工作忙，社會責任都多，所以自己的時間很緊張，但幾忙都好，都會努力陪女兒去成長，重要活動我盡可能不缺席，爸爸忙都是為家庭，要錫爸爸多一點，女兒都很明白，爸爸忙不代表不愛這個家，都是為家庭的一種付出。

William坦言很感謝太太，除了照顧女兒外，在生意上及投資上都是賢內助，「分工得很好，好太太跟好女兒」。

沈太希望女兒是一個有承擔及對社會有貢獻的人，

我希望她是可以照顧到自己，不需要靠身邊的人去扶助她，反而是她可以照顧好自己又可以幫到人，又愛錫屋企就最好。

而William就坦言自己看得遠一點，希望秉承家族兩樣東西「第一就是熱愛工匠精神，工匠精神就是努力去欣賞一些細節，如何去改善自己，改善生活，有一種奮鬥的心，這個很重要要，第二就是熱愛文化，自己都是做文化事業，做品牌再闊一點來說，就是宣揚文化的工作，希望女兒可以秉承我們三代，由我爸爸到我喜歡文化的心，所以我很希望她有這種精神，將來她長大如何發展，只要是幫到自己、幫到社會，我就會支持她去做。

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13年後給女兒的說話

William女兒現在5歲，TOPick記者著William及太太錄下給女兒18歲的說話，訴說爸媽對她的期望，

Kaitlyn你已經18歲，已經成長了，這13年你做過些什麼，你想回想起來滿不滿意，開不開心呢?開心是一定的，這段時間我給你最好的東西，但你自己這段時間有沒有努力過呢?好好看發展自己的夢想呢?如果有就要繼續努力，如果沒有都不要覺得不開心或氣餒，因為爸爸媽媽永遠都一樣疼錫你，你還有很多時間可以好好努力去發展，最緊要找到自己的夢想，好似媽咪話做一個善良的人，幫助社會，希望記得爸爸媽媽如何教你，有努力過，有堅持的心，去做到你自己想做的事，都要繼續努力、繼續上進，要對得住自己跟家人，最重要做善良的事。

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記者:陳麗薇