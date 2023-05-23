【慳到盡】雙胞胎1個價錢兩個人食自助餐 中途借尿遁換人無被發現

▲ 孖生兄弟挑戰輪流食自助餐，1個價錢2個人食。

雙胞胎難分誰是誰！河北一對孖生兄弟近日挑戰1個價錢2人輪流食自助餐，兩兄弟不論樣貌、身型及髮型都非常相似，當日兩人刻意打扮成一模一樣，穿著相同的黑色tee配黑長褲現身任食火鍋店。

哥哥吃飽後借尿遁換上弟弟接力食，整個過程無人發現，不過孖生兄弟挑戰成後，沒有乘機走數，最後也有向老闆自首並付上尾數。

最新影片推介：

這對來自河北的孖生兄弟，最近以身試法，挑戰1個價錢2個人輪流食自助餐，並把整個過程上載到bilibili。從影片看到，孖生弟弟先介紹，「雙胞胎能花一份錢輪流吃自助餐嗎？」

他們走到一間自助式的火鍋店門口，兩兄弟刻意打扮成孖公仔一樣，穿上同款的黑色tee配黑長褲，哥哥先進去，他跟店員說「1位」，店員收取了他一份售價33人民幣（約37港元）的任食火鍋自助套餐後，哥哥坐下後，立即去撈醬油，隨即大啖大啖咁食。

哥哥吃飽後，便向店員查問洗手間位置，借尿遁換上弟弟接力，他回合弟弟時，弟弟樣子十分緊張，

我剛剛真的好緊張啊！我去了啊！但是你嘴上有油，我嘴上沒有油…

哥哥指店員沒看那麼仔細，著弟弟快去，於是內心好緊張的弟弟要先假裝從廁所出來，然後扮鎮定坐埋位繼續食，就算服務員在他對面，他仍不慌不亂，吃得大快朵頤，仲食到打嗝，「我吃飽了咱們走」，弟弟成功瞞騙老闆及店員後，對著鏡頭，興奮地說：「Yes！成功了！剛剛緊張死了！」

他們挑戰成功後，沒有因此「走數」，兩兄弟更返回火鍋店向老闆謝罪，把尾數付清，

我們倆雙胞胎，然後我們付了一份錢，我們輪流在這吃了你們沒發現，我們現在給錢給你補上…

孖生兄弟付上兩個人的餐費後，老闆沒有怪罪他們，反而稱讚兩兄弟的行動有趣，「挺有意思，哈哈！」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

影片曝光後，引起網民熱議，有不少人著食店老闆要加多留意食客去洗手間，「以後客人手上都是蓋個螢光印章」、「從此之後，老闆開始警覺每一個來的人，生怕是雙胞胎」。

另外也有不少網民讚影片搞笑，「哈哈哈！滿足了的小時候對雙胞胎的幻想」，但亦有人認為片段會帶來不良影響，引導心懷不軌的雙胞胎仿效並乘機「走數」，「萬一個視頻被一些年紀小的價值觀不是很成熟的孩子看見了去撿這個便宜，還是一些不好的引導吧」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s

責任編輯︰王明芳