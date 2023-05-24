【Anson Lo】教主服裝品牌Lane Crawford獨家發售　神徒必看派籌及開賣地址【內附詳情】

▲ 教主Anson Lo的服裝品牌ALLOVER將於兩間Lane Crawford獨家開賣，神徒明日（5月25日）可以攞籌，6月1日到場購買。

MIRROR成員多，難免有比較，最近要比較的當然是姜濤、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆），因為他們3人幾乎於同一時間推出個人服裝品牌。Edan的NADE沒有太多宣傳，姜濤的TO ZERO早前在時代廣場開售萬人空巷，至於Anson Lo的ALLOVER則得到Lane Crawford垂青，明天於尖沙咀廣東道和時代廣場兩間Lane Crawford派籌，6月1日正式面世。

Anson Lo是次於連卡佛獨家發售的「The Chapter One Plus」系列，以粉紅和黑色為主調，展現親密與陌生、浪漫與現實、樂觀與悲觀、希望與失望之間微妙的對比。當中的印花圖案「至少，我們都在同一天空下」代表即使內心矛盾，但依然相信愛情的力量。

服裝項目是大家熟悉不過，完全沒有駕馭鞋難度的tee、衛衣和運動褲項目，話說無獨有偶的是姜濤和Anaon Lo的時裝品牌，背後的設計和生產商則是大家都熟悉的古巨基，看來除了姜濁和Anson Lo荷包大脹外，就連古巨基都獲益良多。

▲ Anson Lo時裝系列，明天於尖沙咀和時代廣場兩間店舖派籌，6月1日有售。（圖片品牌提供）

留意想購買這「教主」這個服裝系列的「神徒」們，由明天至6月8日，於Lane Crawford於廣東道和時代廣場店內均設立期間限定區域，展示以「The Chapter One Plus」為題的特別布置。

此外，Lane Crawford亦將於明天在此兩間分店派發購買籌號，有關詳情可留意連卡佛在社交媒體帳號上的公布。系列將於6月1日正式在連卡佛廣東道店和時代廣場店獨家發售，持有購買籌號之人士可於當日指定時間到場購買。數量有限，售完即止。

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ALLOVER派籌及開賣店舖：

1.尖沙咀廣東道Lane Crawford

2.時代廣場Lane Crawford

派籌日：2023年5月25日

開賣日：2023年6月1日

記者：何偉雄