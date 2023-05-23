【慰安婦】台灣最後一位慰安婦逝世享年92歲　婦援會：將持續要求日本政府道歉

▲ 婦援會表示，將持續要求日本政府就慰安婦問題道歉。

台灣婦女救援基金會（婦援會）周一（22日）表示，僅存的最後一位前台籍「慰安婦」已於5月10日離世，享年92歲，其告別式亦已舉辦完成。婦援會表示，將持續要求日本政府對慰安婦及其家屬們道歉、賠償。台灣媒體人黃揚明感嘆，這些慰安婦一輩子都沒等到一句道歉。

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婦援會周一在Facebook專頁公布，指台灣僅存的最後一位前台籍「慰安婦」，於5月10日晚上離世，享年92歲。由於老人在世時不希望被打擾，因此待告別式舉辦後，才對外發布消息。

婦援會表示，社工一直以來經常與老人的家屬聯繫，或前往老人家中關心，探望以及跟她說話，或只是靜靜陪著她。雖然知道老人年事已高，但突然接到老人離世消息，仍感到非常不捨難過。

婦援會續指，將繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，以及持續要求日本政府對慰安婦及其家屬們道歉、賠償。而台灣媒體人黃揚明也在Facebook發文哀悼，感嘆「這些阿嬤一輩子都沒等到一句道歉」，令人不勝唏噓。

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責任編輯：羅嘉欣