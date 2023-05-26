  • 27°C
香港時間 : 2023526日 (週五) 10:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保護兒童】守護兒童學院成立3個月已完成逾千小時員工培訓　計劃明年中分階段擴展至公眾參與

社會 00:00 2023/05/26

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（左起）香港保護兒童會守護兒童學院院報長宗銳明， 香港保護兒童會守護兒童學院顧問委員會成員鄭佩華教授（曾耀輝攝）

香港保護兒童會轄下的嬰幼兒院舍前年被揭發多名員工虐兒，保護兒童會重整童樂居，並於今年1月成立「守護兒童學院」，為保護兒童會員工提供全面專業發展和支援，實踐兒童成長需要為本的守護兒童標準，未來會分階段推廣至其他支援、業内人士、嬰幼兒照顧著，以及公眾人士參與，讓小朋友在適當的保護下探索世界及成長。

學院從今年初正式運作至今約3個月，已為保護兒童會員工提供逾1,100個小時的培訓課程，並超過200人次參與。當中逾10名員工已經在3個月內完成要求的培訓時數，在4月份亦有5位員工完成嬰幼兒教顧業界廣泛應用的安全圈養育理論培訓。

培訓課程圍繞8個範疇，包括相關法規及標準要求、嬰幼兒教育及發展等，亦有部分員工完成安全圈養育理論的培訓，成為註冊安全圈引導者。獲得資歷後，學院可設計更多活動，讓照顧著了解嬰幼兒的真正需要，從而改善照顧著與嬰幼兒的關係。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】長期穿瑜伽褲易生念珠菌　醫生拆解引發陰道炎6大陷阱

院長宗銳明表示，學院會邀請專業人士擔任培訓導師，包括心理學家、幼兒教育專家及護理學家等，亦制訂了持續專業發展框架，期望每名員工可於學院成立初年先完成10小時的培訓時數，明年會再檢討有否需要調整時數。

他又指，同事會因應職級而要求在特定範疇接受更多培訓，例如前綫員工需參加相關法規及標準，和嬰幼兒教育及發展的培訓。另外，員工亦可以報讀坊間培訓課程，學院會提供培訓津貼，包括課程費用及假期，以鼓勵員工持續進修。

宗銳明稱，學院培訓課程將計劃於2024年7月起分階段擴展至業界同工、照顧者及公眾，提供專業知識及培訓，讓社會各界更了解與小朋友相處的技巧，他更期望員工可擔任培訓導師，以自身經驗分享知識。

有童樂居義工表示，培訓課程可讓她明白童樂居的小朋友背景較特殊，故與他們相處的時候需更注意，「唔可以有太近距離，言語要注意番，講啲鼓勵性説話。」她又指，亦需多加注意小朋友的情緒，以免他們的情緒過於高漲導致樂極生悲。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【人工智能】IVE畢業生受病母經歷啟發　開發「AI早期抑鬱症篩查系統」評估病情
17:39 2023/05/11
【人工智能】IVE畢業生受病母經歷啟發　開發「AI早期抑鬱症篩查系統」評估病情
【童樂居案】涉拍打及拉扯4名幼童　50歲前職員否認4虐兒罪受審
15:04 2023/05/15
【童樂居案】涉拍打及拉扯4名幼童　50歲前職員否認4虐兒罪受審
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
09:00 2023/05/22
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車

你可能感興趣

【人工智能】IVE畢業生受病母經歷啟發　開發「AI早期抑鬱症篩查系統」評估病情
17:39 2023/05/11
【人工智能】IVE畢業生受病母經歷啟發　開發「AI早期抑鬱症篩查系統」評估病情
【童樂居案】涉拍打及拉扯4名幼童　50歲前職員否認4虐兒罪受審
15:04 2023/05/15
【童樂居案】涉拍打及拉扯4名幼童　50歲前職員否認4虐兒罪受審
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
09:00 2023/05/22
【SEN】疫下急增SEN學童　自閉症男童靠巴士模型培養耐性候車
兒童健康 幼兒教育

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】
10:25 2023/05/25
【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】
【網絡熱話】男子港鐵九龍塘站內疑面壁小便　網民怒轟離譜街坊揭另有隱情
12:23 2023/05/25
【網絡熱話】男子港鐵九龍塘站內疑面壁小便　網民怒轟離譜街坊揭另有隱情
【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯
10:05 2023/05/25
【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯