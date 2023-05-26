【保護兒童】守護兒童學院成立3個月已完成逾千小時員工培訓　計劃明年中分階段擴展至公眾參與

▲ （左起）香港保護兒童會守護兒童學院院報長宗銳明， 香港保護兒童會守護兒童學院顧問委員會成員鄭佩華教授（曾耀輝攝）

香港保護兒童會轄下的嬰幼兒院舍前年被揭發多名員工虐兒，保護兒童會重整童樂居，並於今年1月成立「守護兒童學院」，為保護兒童會員工提供全面專業發展和支援，實踐兒童成長需要為本的守護兒童標準，未來會分階段推廣至其他支援、業内人士、嬰幼兒照顧著，以及公眾人士參與，讓小朋友在適當的保護下探索世界及成長。

學院從今年初正式運作至今約3個月，已為保護兒童會員工提供逾1,100個小時的培訓課程，並超過200人次參與。當中逾10名員工已經在3個月內完成要求的培訓時數，在4月份亦有5位員工完成嬰幼兒教顧業界廣泛應用的安全圈養育理論培訓。

培訓課程圍繞8個範疇，包括相關法規及標準要求、嬰幼兒教育及發展等，亦有部分員工完成安全圈養育理論的培訓，成為註冊安全圈引導者。獲得資歷後，學院可設計更多活動，讓照顧著了解嬰幼兒的真正需要，從而改善照顧著與嬰幼兒的關係。

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院長宗銳明表示，學院會邀請專業人士擔任培訓導師，包括心理學家、幼兒教育專家及護理學家等，亦制訂了持續專業發展框架，期望每名員工可於學院成立初年先完成10小時的培訓時數，明年會再檢討有否需要調整時數。

他又指，同事會因應職級而要求在特定範疇接受更多培訓，例如前綫員工需參加相關法規及標準，和嬰幼兒教育及發展的培訓。另外，員工亦可以報讀坊間培訓課程，學院會提供培訓津貼，包括課程費用及假期，以鼓勵員工持續進修。

宗銳明稱，學院培訓課程將計劃於2024年7月起分階段擴展至業界同工、照顧者及公眾，提供專業知識及培訓，讓社會各界更了解與小朋友相處的技巧，他更期望員工可擔任培訓導師，以自身經驗分享知識。

有童樂居義工表示，培訓課程可讓她明白童樂居的小朋友背景較特殊，故與他們相處的時候需更注意，「唔可以有太近距離，言語要注意番，講啲鼓勵性説話。」她又指，亦需多加注意小朋友的情緒，以免他們的情緒過於高漲導致樂極生悲。

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記者：李芷玲