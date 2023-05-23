【父親節2023】父親節抵食大餐推介　酒店套餐+自助餐+高質餐廳【持續更新】

▲ 父親節大餐推介。(圖片由JW萬豪酒店提供)

父親節快到，除了為爸爸送上禮物之外，一家人相聚食大餐亦是不錯的慶祝方法。TOPick為大家精選以下餐廳推介，當中包括酒店套餐、自助餐及高質餐廳等。

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帝京酒店

▲ 帝京酒店。(圖片由品牌提供)

帝京軒

中式盛宴呈獻多道菜式，如香辣剁椒泉竹蒸海星斑柳、櫻海老海皇焗釀蟹蓋、原隻八頭湯鮑魚伴鮑汁扣鵝掌等。套餐分別可供二位(HK$1440起)、四位(HK$2880起)、六位(HK4320起)及十二位(HK$9600起)享用。

供應日期: 6月1日至18日

優惠: 6月17日至18日惠顧父親節中式晚市套餐，每位爸爸可獲贈SKECHERS購物禮券乙張。於6月9日或之前預訂及繳付訂金方可享用85折預訂優惠，預訂四位或以上套餐更可享指定餐酒乙支或橙汁、汽水無限供應。

獅房菜

「獅房發辦．聞名」 九道菜套餐(HK$680起)，以八大菜系為題，用上在地食材配以獨特調味與烹調手法炮製特色佳餚。當中包括有: 【浙 炒】雨前龍井．河蝦仁、【川 爆】乾鍋．藤椒．牛頸脊、【閩 燜】古越龍山．黑木耳．酒糟雞、【魯 燴】鹿茸菌．三蔬．素翅等。

供應日期: 即日起至2023年6月30日

花月庭

父親節自助午/晚餐除供應海鮮、日式刺身之外，更有一系列滋味美饌包括辣酒煮鮑魚雞煲、芝士焗M5和牛及限定甜點等。

優惠: 於2023年6月17日至18日惠顧父親節自助餐，每位爸爸可獲贈SKECHERS購物禮券乙張，惠顧自助晚餐更可獲贈燕液大蝦海皇羹乙份。於2023年6月10日或之前預訂可享7折優惠;於2023年6月11日至16日預訂可享78折優惠。

供應日期: 6月17日及18日

價格: 成人HK$358起; 小童 (5-11歲) HK$258起

訂座及查詢:2622 6256

地址: 九龍太子道西193號1樓

康得思酒店

▲ HE PLACE「星馬和味遊蹤」自助餐。(圖片由品牌提供)

THE PLACE「星馬和味遊蹤」自助午/晚餐以星加坡及馬來西亞招牌菜為題，當中包括有新加坡黑胡椒蟹、馬來西亞咖哩大頭蝦、鮑魚燴鴨掌等，更新自助餐飲區備設一系列特色雞尾酒及無限添飲其他酒類。

優惠: 即日起至2023年6月30日前於網上預訂「星馬和味遊蹤」自助晚餐，在星期一至星期四可享75折或在星期五至日及公眾假期享8折快閃優惠 (不適用於2023年6月17日至18日)。

價格: 成人HK$368起；小童HK$220起

訂座及查詢: 3552 3028/ WhatsApp +852 9717 4727

地址: 九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L樓

JW萬豪酒店

Flint招牌斧頭扒晚宴(HK$1900起)，設有四道菜晚餐，當中包括清新頭盤及暖心湯品、安格斯斧頭扒、時令甜點等。

米芝蓮食府萬豪金殿父親節限定菜單，設有八道菜午餐(HK$688起)包括巧手點心、脆皮乳豬、百花炸釀龍蝦鉗及瑪卡響螺燉竹笙湯等。另有，八道菜晚餐(HK$1288起)包括三文魚籽龍蝦沙律、瑪卡響螺燉關東遼參等。

JW咖啡室於6月17及18日提供父親節自助晚餐(HK$678起)，包括有無限供應冰鎮海鮮、招牌燜南非鮑魚、燒美國頂級牛肋骨及甜點等。

The Lounge於6月18日提供自助晚餐(HK$438起)，包括有新鮮龍蝦、雪蟹腳、燜南非鮑魚花膠及特色甜點。

預訂:JW 網上商店

致電: 2810.8366

地址: 金鐘金鐘道88號太古廣場

Zuma

▲ Zuma父親節套餐。(圖片由品牌提供)

週末早午餐(HK$1088起)有一系列日本美食，包括辣豆腐配牛油果沙律、蝦及蔬菜天婦羅、海鹽雞翼、豬肉餃子配辣和風汁等。另外，亦有炭燒A5級日本和牛肉眼扒、蒜香牛油烤龍蝦等招牌菜餚。

供應日期: 6月17日及18日

訂座及查詢:3657 6388

地址: 中環皇后大道中15號置地廣場5及6樓

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責任編緝：張懿慧