【非法捕龜】夜間郊野公園成「偷獵天堂」　同一批捕獵者3周內出現6次

▲ 嶺大科學教研組用紅外線相機的捕獵者片段截圖。（嶺大科學教研組提供）

本港非法捕抓野生淡水龜的情況嚴峻，獵龜者行爲猖獗。嶺大科學教研組助理教授宋亦希形容，夜間的郊野公園是偷獵天堂，猶如「夜晚有賊但沒有警察」，捕獵者往往會在執法力最薄弱的時段行動。

捕獵者都會成群結隊，帶著不同武器和工具，如電魚工具、矛、魚鉤、捕龜籠等，而漁護署執法能力有限，難以逮捕捕獵者。又表示，通關後捕獵的情況更嚴重, 上年，8至10個月内偵測有約10次捕獵行動；通關後，全部監測地點均出現疑似來自內地的捕獵者，使用捕龜籠等工具捕走10多隻龜，甚至同一群人在3周內捕捉水龜達6次以上。

捕獵者多數來自內地和香港本地，捕獵者通過捕捉和繁殖野生淡水龜，再走私內地或在社交媒體上出售，而本港亦有小型水龜繁殖場，一般藏身工業大廈。宋教授稱在網上看見有人賣大頭龜和其他野生水龜，2個月内獲利逾15萬元。目前市場上，眼斑水龜每隻售價約2000至5000元；大頭龜每隻售價幾千甚至過萬元不等；金錢龜個體更可達3萬元以上。他指出，早前曾有捕獵者捕捉淡水龜被捕，案件最終竟以罰款5000元作結，比起捕獵者的收入，罰款阻嚇力明顯不足。

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記者：楊佩瑩