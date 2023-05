積佳蘭賀新片《譯戰同盟》展男人的浪漫　毋忘情義長存浩氣　

1998年憑犯罪喜劇《夠薑四小強》(Lock, Stock And Two Smoking Barrels)彈起的佳烈治(Guy Ritchie)隨後執導《邊個夠我薑》(Snatch)、《神探福爾摩斯》(Sherlock Holmes)系列、《特務型戰》(The Man from U.N.C.L.E.),以及全球票房收入10億美元的《阿拉丁》(Aladdin)等。

而今次自編自導新作《譯戰同盟》(Guy Ritchie’s The Covenant),是佳烈治從來未曾拍過戰爭電影。原來他一直希望挑戰這種電影題材,表示:「這可能是我最喜歡的電影類型,但一直找不到一個吸引我的故事。」

報救命之恩

在籌備另一齣戰爭電影的過程中,,看了幾部相關紀錄片,其中一部關於戰地傳譯員的紀錄片打動了他:「聽過阿富汗的各種軼事,聽起來相當駭人,但同時亦鼓舞人心。」

佳烈治指,這就是本片故事的起源:「在這個滿目瘡痍的環境中,你仍可以看到人性的光輝。本片取材自我所知道的不同故事、紀錄片和趣聞軼事,而一個人為另一個人無私奉獻,是我認為最鼓舞人心的地方。」

《譯戰同盟》講美國出兵阿富汗期間,軍士長尊堅尼(積佳蘭賀飾)與當地傳譯員艾默(達爾薩林飾)奉命查找塔利班炸彈工場,行動期間遭到伏撃,艾默翻山越嶺100公里,在塔利班的重重包圍下,冒死將垂死的尊帶回基地。

尊獲救回國後,發現塔利班懸紅要將艾默置之死地,而美方亦沒有遵守承諾,將艾默一家安全帶到美國。為報救命之恩,尊決定重返戰場,不惜一切營救與他生死與共的盟友。

積佳蘭賀投入演出

演技毋庸置疑的積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)演軍士長尊堅尼(John Kinley),佳烈治分析道:「他是一個優秀、傳統、正派、英勇的軍人,忠於他的國家,亦忠於他的部下。」

而積佳蘭賀和佳烈治早有意合作,終於在本片結緣,導演亦對積佳蘭賀讚不絕口:「積的演技令我大開眼界,我知道他是飾演尊堅尼的不二之選。」

監製費德堡也表示:「對積而言,這是個相當重要的作品。與其說本片是一齣戰爭電影,不如說是一趟兩位主要角色的情感之旅,也讓他完全投入演出之中。」

千挑萬選達爾薩林

尊堅尼的傳譯員在一次行動中身亡後,選擇了艾默(Ahmed)作為新的隨行傳譯員。艾默本身來自販毒世家,但兒子被塔利班殺害後,決定離棄家族生意,幫助美軍打倒塔利班。

監製費德堡表示:「艾默的出身和經歷,之後作為傳譯員為美軍工作,別人看來這些都極具爭議,所以當我們第一次見到艾默時,他已經是一個非常複雜的人物。」

艾默由伊拉克出生的達爾薩林(Dar Salim )飾演,他憑電影《魔鬼替身》(The Devil’s Double)及HBO大熱劇集《權力遊戲》(Game of Thrones )打響名堂。

達爾薩林表示:「艾默有的是街頭智慧,他為了保護家人和謀生,做了需要做的事,所以他不是一般的傳譯員。他見過世面,也做過一些勾當;也沉默、堅強。我喜歡這個角色的設定 — 有家室的人,家庭對兩位主角都很重要,家庭是他們的動力。」

經過漫長的選角過程,佳烈治千挑萬選,才找到達爾薩林演出艾默一角。佳烈治表示:「達爾具有這角色不可或缺的魅力和智慧,有一種溫和的慈父氣質,但同時性格果斷。他剛柔並重,流露出一份溫柔,但同時令我相信他身手不凡,能夠保護自己及其他人。」

是傳譯不是翻譯

積佳蘭賀對拍檔同樣讚口不絕。「達爾有種堅忍的特質,而且心地善良。他非常堅強,經歷過很多事情,並將這些歷練融入了血肉之中,所以他非常適合艾默這個角色。這令我的工作變得非常輕鬆,而且達爾善解人意,為人真誠,我們一拍即合。」

電影最吸引積佳蘭賀的地方,是兩位主角的關係。「他們之間的關係非常復雜又引人入勝。」他表示,「艾默有一句很棒的對白,他說:『我不是翻譯,我是傳譯員』。」傳譯員的英文是「interpreter」,而 「interpret」 有「理解」的意思,言下之意,是默不是來搬字過紙的,他是來判斷、審視形勢的。

積佳蘭賀指:「艾默比尊更明智,在許多不同地方都比尊更具權威,並且救了尊,而最後尊也救了他。 這兩人其實平起平坐,當中的權力高低不時切換。有時雙方並不平等,有時艾默懂的比尊多,反之亦然,兩人都從對方身上學到了不少東西。」

而且積佳蘭賀更分析指:「他們很少對話,作為表演者,我很喜歡在言語以外的層面與別人交流。對我來說,這電影的感覺就像西部片,有機會同在一個空間裡,偶爾騎騎馬,而重點是兩個人之間存在不言而喻的關係。」這份男人的浪漫,可謂盡在不言中。

達爾薩林亦認為尊和艾默的關係相當獨特,他表示,「這倆人關係的有趣之處,在於那是一種出於必要的關係,而不是友誼。尊跟艾默在一起,對他而言,艾默是他的傳譯員,他需要對方,但他信任艾默嗎? 未必。」

他續指:「對艾默而言也是一樣,尊是他的上司,他會聽從尊的指示,但他相信尊知道自己在做甚麼嗎?當然不。這種角色關係非常有趣,勝過傳統那種『我們是死黨、我一定要救你』的戲碼,倆人的關係反而是從他們面對的困境中慢慢發展。希望看畢電影後,觀眾會明白他倆是甚麼人,及他們作出這些選擇的原因。」

生命中難以承受的重

在佳烈治眼中,這兩個表面上截然不同的角色,其實是世上的另一個我:「艾默相當於阿富汗版本的尊,他也是一個忠誠、勇敢和無私的人。在生死關頭,人們的應對方式往往出人意表,我想這就是一個能夠鼓舞人心的人物角色和一般只是有趣的角色的不同之處。」

導演指電影總結了人們希望自己擁有的那些正面特質:「而這有趣的境況,用來展示出人們是否真的具有這些不可或缺的美好品格。當然,未到迫不得已之時,我們永遠不會知道自己會怎樣做。」

佳烈治亦想探討「恩情」這份生命中難以承受的重:「如果有人為你做了無私之舉,受惠一方要承受怎樣的責任重擔,去回報那份恩情?那是一份既甜蜜又難以承受的負擔。你有責任去報恩,不是因為你對那個人感興趣,而是因為感激對方的無私。」

